GF Vip: Walter Nudo e Le Donatella entrano nella Casa

Ad accompagnare Maurizio Battista nel suo ingresso anticipato nella Casa, o meglio nella Caverna come l'ha definita Ilary Blasi, del Grande Fratello Vip ci sono anche Walter Nudo e le sorelle Silvia e Giulia Provvedi, che partecipano come concorrente unico sotto il loro nome d'arte Le Donatella. Per il duo musicale è stato un inizio all'insegna dello spavento, involontario, causato proprio da Maurizio e Walter già in tenuta preistorica al momento del loro arrivo. "Lui è Tarzan, io sono suo padre" ironizza il comico romano, mentre le ragazze apprezzano non solo lo stile spartano della location ma anche il cambio d'abiti. Giulia però, nel timore che "esca tutto" tiene la sua canotta sotto il travestimento da cavernicola.