Il "Grande Fratello Vip" scalda i motori con Alfonso Signorini e Ilary Blasi

Il "Grande Fratello Vip" scalda i motori. Come scrive lo stesso Alfonso Signorini in un post su Instgram - in cui conferma la loro presenza - con tanto di foto con Ilary Blasi. Squadra che vince non si cambia, così la coppia è già al lavoro per il nuovo cast. Tra nomi che cominciano a circolare e altri che sono ancora top secret. Come la data. Anche se il mese sarà sicuramente settembre.