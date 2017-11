Grande Fratello Vip, Giulia e i dubbi su Andrea: "So com'era con le altre ..."

4 novembre 2017 14:11 Grande Fratello Vip, Giulia e i dubbi su Andrea: "So comʼera con le altre ..." La lontananza inizia a farsi sentire e la De Lellis riflette sul suo rapporto di coppia

Momento di sconforto per Giulia De Lellis nella Casa del "Grande Fratello Vip". Dopo la vicenda di Cecilia Rodriguez, che ha lasciato in diretta il fidanzato Francesco dopo quattro anni per avvicinarsi a Ignazio Moser, anche lei riflette sulla sua storia con Andrea. "Lo conosco, so com'era con le altre donne... mi fido e non mi fido" confida a Jeremias.

"Abbiamo fatto entrambi un grandissimo lavoro su noi stessi. Se dovesse crollare tutto per la distanza e per la noia... Mi preparo anche a questo" dichiara Giulia, che sembra nutrire qualche dubbio su Damante. Jeremias cerca di rassicurarla, ricordandole che lui è sempre stato presente in studio per sostenerla. "Non vuol dire niente, potrebbe stare lì in studio a fare la sua parte. Mi fido e non mi fido, sto sempre sull'attenti. Credimi, c'è un motivo se sono così..." aggiunge poi sibillina.



