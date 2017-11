Grande Fratello Vip: le coccole tra Ignazio e Cecilia scatenano la gelosia di Jeremias

Dentro la Casa del " Grande Fratello Vip " ormai la relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tiene banco. E se i due passano la vita vicini e a coccolarsi, c'è qualcuno che sembra far fatica ad accettare questa situazione. E' Jeremias , roso dalla gelosia. "Mi capita sempre - si sfoga lui parlando con Cristiano -. Ma poi passa, la mia è una gelosia sana". E intanto un pensiero corre anche al suo amico Francesco Monte : "So che lui starà soffrendo".

Quello che si è creato nella Casa è un vero e proprio triangolo, che in alcuni momenti si trasforma in un quadrilatero. Perché Jeremias, sin da subito, aveva creato un rapporto stretto con Ignazio, ma allo stesso tempo era ed è legatissimo a Francesco, come dimostrato anche dall'affettuoso abbraccio tra i due lunedì scorso, dopo il faccia a faccia tra Monte e Cecilia. E infatti parlando con Malgioglio spiega di essere molto preoccupato per lui e di volere continuare a vederlo e frequentarlo una volta fuori dalla Casa di Cinecittà.

Preoccupazioni che non sembrano lambire invece Cecilia che si gode l'intesa con Ignazio. Ogni momento è buono per abbracciarsi e coccolarsi, appartati così come di fronte agli altri. Come quando i due si trovano in salotto insieme a Corinne e a Jeremias. Incurante dei due che chiacchierano la coppietta si "isola" e si gode il suo momento di romanticismo.