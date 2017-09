Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro si presenta... a modo suo

Ultimi giorni di libertà per i concorrenti del Grande Fratello Vip , che a partire da lunedì 11 settembre vivranno reclusi nella Casa di Canale 5. Carmen Di Pietro non vede l'ora di entrare e si è presentata al pubblico alla sua maniera. Dopo essersi sistemata gli occhiali, ha preso infatti la cartellina per interrogare i follower su Instagram: "Sono una donna? Ho un passato da sexy modella? Sono stata inseguita da molti paparazzi?".

Genuina e spontanea come sempre, non si capisce se Carmen stia ponendo queste domande agli altri o a se stessa. Quel che è certo è che lei sarà una delle sorprese della seconda edizione del reality Vip: conquisterà tutti con la sua follia o sarà al centro di feroci litigate?



Nel frattempo anche Ilary Blasi e Alfonso Signorini si stanno allenando duramente in vista delle puntate, che vedranno anche la partecipazione della Gialappa's Band. Un vero e proprio training in stile militare per la povera conduttrice: flessioni, addominali, arrampicate e... secchiate d'acqua.