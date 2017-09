Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio: "Sparerò a zero su tutti"

Mancano pochi giorni, l'11 settembre riapre in prima serata su Canale 5 la Casa del " Grande Fratello Vip ". Uno dei protagonisti indiscussi è sicuramente Cristiano Malgioglio , che con altri 13 personaggi dello spettacolo sarà spiato 24 ore su 24. Il paroliere è pronto, a Tgcom24 giura che si non si innamorerà, che svelerà i segreti del ciuffo e confessa che la vera paura è per il microfono: "Mi dimenticherò di averlo e ne dirò di tutti i colori".

A proposito, come farai con il ciuffo? Per la prima volta svelerò i segreti della tintura. Siete pronti?

Dei ragazzi della casa chi ti piace? Non li conosco. Forse ho visto una volta sola l'ex tronista (Luca Onestini, ndr). Il fratello di Belen è un bel ragazzo ma non ho mai avuto a che a fare con lui. Daniele Bossari è molto carino.

Sei pronto a dividere i tuoi spazi con 13 persone? Non ho mai vissuto con nessuno. Sono single da anni. Pensa che una volta ho provato a dormire proprio con la Grandi e mi ha tenuto sveglio tutta la notte. E non vorrei replicare. Potrebbe avere uno dei suoi raptus e potrebbe provarci. Te lo immagini Malgioglio etero?

Chi conosci? Quattro vip e tre vippetti, il resto non so chi sia.

Cristiano sei pronto? Sono spaventato, ed è terribile. Sono come le due gemelline di Shining. Non so cosa potrà succedere. Ci sono tanti partecipanti, presunti vip, che non conosco neppure..

Il mio vero terrore è il microfono. Mannaggia a me, alla fine non riesco mai a stare zitto, chissà cosa dirò di questa o quella presentatrice...

E' vero che sei stato il più pagato?

Chiedilo al mio avvocato. Chissà. Non mi è piaciuto quello che ha detto Simona Izzo che partecipa perché la pagano tanto. C'è tanta gente che dovrebbe pagare il Gf per farsi rinchiudere e forse sarebbe meglio buttare la chiave...

Come sarà questo distacco dalla tua gatta?

Sono disperato per Pupa. Senza di lei non riesco a vivere. Ieri sono venuti i miei nipoti a prenderla, la terranno loro in giardino e sono più sereno. Io volevo portarla nella casa ma il veterinario mi ha detto con le luci e la gente che urla è meglio lasciarla fuori dalla casa.

E' vero che vai nella casa per dimenticare un grande amore?

Ma a me basta un bicchiere di vino e dimentico tutto.

Hai paura di dimenticarti delle telecamere?

Il mio vero terrore è il microfono. Mannaggia a me, alla fine non riesco mai a stare zitto, chissà cosa dirò di questa o quella presentatrice... Chissà quanti nemici (ride, ndr)...

In bagno come farai?

Sotto la doccia non mi vedrete di certo in bikini, per il resto faccio la pipì e la pupù come tutti gli altri. Certo il confronto con i ragazzi più giovani sarà impietoso, hanno dei corpi scolpiti, ma il mio didietro è il più bello di tutti.

Alla tua età cosa ti ha fatto dire di sì a questa esperienza?

L'età non esiste. A me piace l'avventura, sono curioso, amo la vita. Sono sempre pronto a mettermi in gioco, ed eccomi qui.

Quando sarai dentro la casa, alla fine di settembre, uscirà anche il tuo nuovo disco...

Sono molto orgoglioso. Si chiama "Sonhos" e contiene 12 brani in portoghese che hanno segnato la mia vita. Mi ricordano il mio periodo brasiliano. Brani non molto conosciuti ma meravigliosi. E poi sono troppo contento del successo del mio singolo "Mi sono innamorato di tuo marito", lo cantano anche i bambini...

Ultima domanda, come fai a organizzare tutto senza avere un ufficio stampa?

Per l'amor del cielo! Una volta ho chiesto a Gina Lollobrigida come mai fosse sempre sui giornali, volevo il numero del suo ufficio stampa. Mi rispose: "Me stessa". Ecco, da allora il mio ufficio stampa si chiama Cristiano Malgioglio. Ed è anche bello prendersi tanti no. Ma in faccia.