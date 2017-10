"Grande Fratello Vip": Malgioglio se ne vuole andare, urla tra Veronica e Jeremias

Con l'eliminazione di Simona Izzo, Carmen Di Pietro e Serena Grandi, con cui sembrava particolarmente in sintonia, Malgioglio comincia a sentirsi sempre meno "accettato" dai suoi coinquilini della Casa. Vorrebbe essere nominato e sembra fare di tutto per arrivare a questo obiettivo. Nel caso non succedesse però, come confida a Daniele e Gianluca, sarebbe lui stesso ad annunciare il suo ritiro dal GFVip, nella prossima diretta del 16 ottobre.



Tra Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez siamo invece ai ferri corti. Una battuta di Jeremias sull'ipocrisia, dopo le classifiche, è stata mal interpretata da Veronica, che si è sentita accusata. L'argentino avrebbe detto che la pallavolista appare diversa all'interno della Casa di quanto non sia nella realtà. Veronica vorrebbe subito un confronto con Jeremias, ma questi dribbla e abbandona la discussione prima che inizi. Cecilia prende le difese del fratello e le urla echeggiano per il giardino. L'argentino ormai sembra aver litigato con tutti i concorrenti... Davvero un tipo "belligerante"!