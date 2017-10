"Grande Fratello Vip", nuova bestemmia: Gianluca Impastato nei guai

E' successo alle 4 del mattino, ma i concorrenti del " Grande Fratello Vip " sono spiati 24 ore su 24 così l'imprecazione di Gianluca Impastato non è passata inosservata. Dopo il caso di Marco Predolin , una nuova bestemmia sarebbe stata pronunciata dal comico mentre parlava con Daniele Bossari . Ora è a rischio eliminazione.

L'argomento tra Gianluca e Daniele è su un amico comune. Mentre ne parlano Impastato si lascia sfuggire un intercalare tipicamente del Nord: "Ma non parla mai Dio c...". Poi prosegue il discorso, senza accorgersi neppure della blasfemia. Il fatto non è sfuggito ai più attenti che seguono il Grande Fratello Vip giorno e notte e che hanno postato il video incriminato sui social. La squalifica è dietro l'angolo.