20 novembre 2017 17:50 "Grande Fratello Vip": Cecilia eliminata, Aida e Daniele volano in finale Nuovo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. In nomination vanno Cristiano e Ignazio

Nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Nell'undicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini occhi puntati sui concorrenti in nomination: tra Cecilia, Ignazio, Cristiano e Ivana è la Rodriguez a essere eliminata al televoto. Aida Yespica e Daniele Bossari raggiungono in finale Giulia De Lellis. Al televoto vanno Moser e Malgioglio.

Si parte e Ilary annuncia subito le novità della serata: nel corso della puntata saranno eletti altri due finalisti. Inoltre ci sarà un "supervip" che entrerà nella Casa.



Si riparte con un riassunto della prova "guantoni" a cui il Grande Fratello ha costretto alcuni concorrenti in settimana, quando ad alcuni è stato impedito di usare le mani anche per le più elementari azioni quotidiane, essendo così costretti a farsi aiutare da un compagno. In particolare a Cecilia non è andata giù vedere Ivana fare la doccia a Ignazio, mentre Cristiano ci ha dato dentro con Aida, palpeggiando il palpeggiabile.



LA "ZIA DELLE ZIE" - Così ilary presenta Mara Venier, ospite della serata. Le fanno vedere il filmato in cui Malgioglio racconta di averla sognata. Toccherà a lei entrare nella Casa, ma non da sola: sarà accompagnata dal "castigatore".



INTIMITA' PER CECILIA E IGNAZIO - Stasera la coppia potrebbe scoppiare e quindi il Grande Fratello decide di far loro un regalo. Vengono invitati ad appartarsi nella Stazione e lì viene loro mostrato "il film della loro storia". I due dichiarano di essere innamorati e di voler vivere la storia anche fuori. Anzi, Cecilia dice di aver proprio bisogno di viverlo fuori e di non riuscire più a gestirlo all'interno della Casa.



UN PASSO INDIETRO - Ilary fa vedere un filmato relativo al post puntata di lunedì scorso. Con le liti tra Onestini e Cecilia e i dubbi di Cristiano dopo la scelta di Daniele di appoggiare Jeremias. C'è poi Ignazio, accusato da molti di essere uno stratega. Raffaello invece è convinto che Ivana sia al sicuro perché votata dalle fan della De Lellis. Tornati in studio si riaccende la polemica tra Malgioglio e Bossari. Al paroliere non è proprio andata giù la scelta di settimana scorsa.

I NON NOMINATI NELLA STANZA OVALE - Ilary invita i vip non nominati ad appartarsi perché dicano pubblicamente chi vorrebbero eliminare tra quelli in nomination. Luca sceglie Cecilia, Aida invece punta su Ignazio perché vuole salvare le donne e Cristiano a cui è molto legata; anche Lorenzo sceglie Cecilia mentre Raffaello fa il nome di Ignazio. Tocca poi a Daniele che fa il nome di Cecilia (per esclusione). Si chiude con Giulia che opta per Cristiano.



IVANA SI SALVA - Si chiude il televoto ed è il momento del primo verdetto. Ilary comunica il nome del primo vip salvo, che è Ivana, come avevano predetto la De Lellis e Tonon.



IL MOMENTO DI IGNAZIO - Ilary vuole parlare con Ignazio che dice di essere preoccupato di dover salutare Cecilia, in un modo o nell'altro. Intanto viene mostrato un video in cui suo papà Francesco gli legge un'ideale lettera per incoraggiarlo, mentre si trova fuori dalla Casa. Ignazio è felice perché sa quanto può essere costato a suo papà, persona notoriamente riservatissima.



CRISTIANO E IL CASTIGATORE - Si ripercorre la vicenda di Malgioglio e il Castigatore, un "grande amore", secondo Ilary, scoppiato nel corso di questo Grande Fratello. E poi viene svelato a Malgioglio chi era il mandante... Mara Venier! Scatta quindi il freeze ed entra il Castigatore. Fa mettere tutti in ginocchio e a quel punto fa il suo ingresso Mara armata di frustino che ordina al Castigatore di prendere prima Tonon e poi Cristiano. Questo gruppetto va quindi nella mistery room dove i due si sfidano a "Faccia nelle pance". Perde Cristiano che al momento di uscire dalla stanza si lascia andare a un pianto liberatorio tra le braccia della Venier.



IL VERDETTO DEL PUBBLICO - Il secondo vip a essere salvato tra quelli a rischio eliminazione è Ignazio. E quindi si giocheranno l'eliminazione Cristiano e Cecilia.

UNA SORPRESA PER CECILIA - Tutti vengono invitati a uscire tranne Cecilia e Ignazio, dopodiché Ilary invita Ignazio ad andare in cucina (con una gaffe clamorosa che scatena l'ilarità di tutti dice in realtà "Ignazio puoi andare in Cecilia?"). Scatta quindi il freeze ed entra la mamma della Rodriguez. Che ne approfitta anche per abbracciarsi il suo nuovo genero.



E A USCIRE E'... - E' arrivato il momento del verdetto finale del televoto di questa settimana. Il vip che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello è... Cecilia! Cristiano si è salvato. E Ignazio deve rimanere da solo. Il ragazzo è distrutto e arriva a dire di volere uscire anche lui. Ilary subito lo stoppa mentre Signorini farebbe il tifo per il colpo di teatro romantico. Ma alla fine saluta Cecilia e si butta sul divano tramortito.



ELIMINAZIONE O FINALISTA? - Ilary annuncia che saranno indicati altri due finalisti ma poi, collegatasi con la Casa, dice ai concorrenti che ora ci sarà una nuova eliminazione. Intanto la De Lellis, già in finale, viene convocata nel confessionale. Ivana e Aida, rimaste sole in salotto mentre gli altri sono andati in stanza ovale, sono invitate a salvare un uomo a testa. Aida salva Cristiano, mentre Ivana dice Luca. Tocca quindi agli uomini. Cristiano e Luca si devono mettere davanti ai loro compagni e decidere chi salvare tra gli altri: il prescelto è Raffaello.