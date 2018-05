Grande Fratello 15: Simone è il primo finalista, secondo eliminato Angelo

Barbara D'Urso ha voluto giocare un piccolo scherzo agli uomini del Grande Fratello. Dopo una serie di nomination interne volte a salvare e mandare al televoto alcuni di loro, Simone, Angelo, e Filippo sono i tre a essere finiti in nomination: a differenza del classico televoto, però, questa volta in gran segreto il più votato non sarebbe stato eliminato bensì sarebbe passato in finale. All'oscuro di tutto, Simone ha creduto dover abbandonare la Casa ma in studio gli è stata poi rivelata la verità: lui è il primo finalista della sesta edizione. Il vero eliminato è stato purtroppo il Ken italiano, Angelo.