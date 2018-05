Grande Fratello 15, Alessia e Lucia sono in finale

Il Grande Fratello 15 ha decretato altre due finaliste: Alessia e Lucia. Le due concorrenti sono state coinvolte in una sfida tutta al femminile con Veronica. Alessia è stata la prima a scoprire di essere riuscita a passare in finale, mentre Lucia è stata vittima di un piccolo scherzo da parte del reality show. Il Grande Fratello ha fatto credere alla ragazza di esser stata eliminata: tra pianti e parole d'addio la concorrente è uscita dalla porta rossa. Solo a quel punto, Barbara d'Urso le ha svelato la bella sorpresa e urlando di gioia Lucia è rientrata in Casa e scatenando molta felicità tra i suoi coinquilini.