29 maggio 2018 13:08 "Grande Fratello 15": Matteo, Alessia e Lucia in finale con Simone Veronica e Alberto si giocano al televoto lʼultimo posto per la finale di lunedì 4 giugno

Per il Grande Fratello è arrivato il momento della semifinale e tante sono state le sorprese nella Casa e in studio, dove Barbara d’Urso ha proclamato i finalisti di questa 15esima edizione: oltre a Simone anche Matteo, Alessia e Lucia. Veronica e Alberto si giocano al televoto l'ultimo posto per la finale di lunedì 4 giugno. Ad abbandonare la Casa sono invece Danilo e Filippo.

LA PUNTATA HA INIZIO - Barbara d'Urso saluta il pubblico e mostra le valige pronte di tutti gli inquilini della Casa, perchè questa sera tutti sono a rischio eliminazione! "Simo e Ghen", ovvero Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che si trovano nel Lido Carmelita portano una busta ai concorrenti con importanti e misteriose comunicazioni, immobile per un "freeze". Stop "freeze" per i concorrenti e Barbara chiede di parlare con Simone, questa settimana al centro di alcune polemiche dentro, ma soprattutto fuori dalla Casa, come viene mostrato in un video.



TUTTI CONTRO SIMONE -Dopo aver visto il video riassuntivo con protagonista Simone, Barbara chiede ad Angelo in studio di commentare. Ed è un tripudio di insulti e parole forti contro il concorrente in finale. Il ragazzo è rimasto molto amareggiato da alcuni comportamenti di Simone e dalle sue parole: "Mi hai deluso profondamente. Goditi la vittoria finchè dura". E ancora: “Caro Simone, tu non mi dovresti nemmeno salutare con quella faccia di mer*a che ti ritrovi [...] Ti sei fatto la doccia con le mutande bianche davanti a me. E quando mi toccavi il cu*o in camera lo vogliamo dire?”. La D’Urso lo frena, mentre Malgioglio lo bacchetta: “Questo tipo di linguaggio non si può sentire”. Nel video vengono mostrate tutte le strategie attuate da Simone, alcune delle quali hanno causato dei malumori e delle antipatie anche tra i concorrenti del Grande Fratello. "Li ho fatti impazzire, questo era il mio intento. Io sto giocando".



SORPRESE PER VERONICA - Un video le mostra le immagini dei suoi adorati nonni che benedicono la sua relazione con Valentina, la incoraggiano ad andare avanti e aD amare la sua vita più che mai. Poi Barbara chiama Veronica nella "mistery room" per leggerle un messaggio che Bobby Solo ha scritto per lei: lui la vuole rivedere, una volta che sarà uscita dalla Casa". Ma le sorprese non sono finite. La ragazza scopre che vicino a lei, sotto un telo, c'è un giradischi: "Ne manca un" le dice Barbara che poi continua: "Quando avevi tre anni tuo papà ha scritto una canzone per te. Questa canzone l'ha chiusa in un cassetto e dopo averti guardato nella Casa del Grande Fratello l'ha tirata fuori. Eccola qui, s'intitola Torno da te". In diffusione parte la canzone inedita di Bobby Solo dedicata a Veronica... che emozione per la ragazza!



I PRIMI VERDETTI DEL TELEVOTO - "Il pubblico ha deciso che tra Alberto, Filippo, Danilo, Lucia e Veronica il primo concorrente che può continuare la sua avventura all'interno della Casa del Grande Fratello è... Lucia!" dice Barbara in collegamento con i ragazzi. La conduttrice si complimenta con la ragazza romana e chiama in Confessionale Alberto. Lì il ragazzo trova un regalo, una macchinina rossa con il numero 11, un numero legato al passato del ragazzo, che ha perso il padre quando aveva appunto 11 anni. Barbara gli mostra un video con suo padre, che Alberto non aveva mai visto. Il ragazzo si commuove e ancora non sa che a breve entrerà nella Casa anche sua mamma, che gli parla mentre il Grande Fratello ha "freezato" i ragazzi. La reazione del ragazzo è immediata: un pianto e un sorriso disegnano il suo volto in questo momento: "La mano sulla spalla di tuo padre è sempre lì. Sei una persona dolce e meravigliosa, lui ti guarda e ti protegge dall'alto" gli sussurra la madre. "Sei il mio uomo e sei come tuo padre, per questo devi essere fiero". I due si abbracciano stretti, proprio come farebbe una madre con suo figlio! Poi Barbara legge il messaggio nella seconda busta che rivela che a restare saranno anche Veronica e Alberto.

CHI USCIRA' TRA FILIPPO E DANILO? - Danilo e Filippo sono visibilmente tesi e lo è anche Lucia. Uno dei due tra poco dovrà uscire e abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello. E' proprio con Filippo e Lucia che Barbara vuole scambiare due chiacchiere: "Come va? E' tornato l'amore?" dice ammiccando allo schermo. I due vedono insieme un video che fa rivivere il loro percorso come coppia all'interno della Casa, al termine del quale Simona Izzo interviene dallo sudio: "Ce la puoi fare, abbraccia tu in prima persona. Sii protagonista della tua vita!". Poi arriva una sorpresa per Filippo, la sorella Ilaria lo aspetta in camera! La ragazza lo incoraggia ad andare avanti: "Ricordati chi sei, da dove viene e perchè sei così. Piangi ogni tanto e butta fuori quello che hai dentro" gli dice all'orecchio mentre lo abbraccia forte. Il ragazzo si sente subito meglio anche se purtroppo deve salutare subito la sorella.



TRAPPOLE E VERDETTO FINALE - Filippo nella stanza delle scelte, Danilo nella Mistery Room e Lucia in salotto. Ecco come il Grande Fratello ha pensato di organizzare questa piccola trappola! La conduttrice mostra ai ragazzi un video che parla proprio di loro due visti con gli occhi di Lucia: "Filippo mi guarda sempre. Ho sempre i suoi occhi puntati. Mi piace averlo vicino. Danilo invece mi ha dato la stabilità: lui c'è. Sempre." dice la ragazza. Tra i tre si è instaurato un rapporto davvero speciale, un legame forte che ora però potrebbe essere spezzato. La persona che verrà eliminata, infatti, non potrà nemmeno rientrare in Casa per salutare Lucia. La ragazza deve prendere una decisione: "Corro a salutare Filippo perchè Danilo so che capirà". L'ultimo verdetto dice: il concorrente che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello è Danilo. Il ragazzo, purtroppo, non potrà passare dalla casa per salutare gli altri inquilini, ma dovrà uscire direttamente da dove si trova. Filippo, al contrario, rientra di corsa nel salone anche per dare la notizia a Lucia.

MATTEO E ALESSIA - Settimana scorsa anche la coppia Alessia e Matteo è stata al centro dell'attenzione e questa sera un video mostra quello che ha scatenato l'incontro tra la ragazza e sua mamma. La modella ancora non sa che tra poco vedrà in diretta l'incontro tra sua sorella e Matteo! Il ragazzo, seduto da solo in salotto, riconosce subito Marika, la sorella di Alessia che entra dal Confessionale: "Innanzitutto ti devo dire grazie e devo fare una cosa" dice la ragazza che corre ad abbracciarlo. Alessia vede la scena e implora Barbara di poter entrare in Casa per incontrare la sorella, e così accade. Le due scoppiano in lacrime di felicità! Poi Barbara fa aprire a Matteo e Alessia una busta, che dice che i due devono essere "giudicati" dal pubblico per poter andare in finale e che quindi potrebbero essere nominati di default. Quindi viene chiesto agli altri inquilini chi non vorrebbero mandare in finale ed è Matteo ad essere mandato direttamente in nomination.



IL NUOVO TELEVOTO - Ma non è finita qui: ora Matteo potrà "vendicarsi" e fare a sua volta una scelta indicando due persone che vorrà sfidare al televoto questa sera. "Nomino Filippo e Alberto. Credo che tutt'e tre le ragazze si meritino la finale quindi scelgo loro" dice, ignorando il fatto che questo televoto genererà una classifica. Il concorrente più votato sarà il secondo finalista di questa edizione! Il quesito del televoto è: Chi volete in Finale tra Alberto, Filippo e Matteo?



DUE DONNE PER SIMONE - Simone deve confrontarsi con il suo passato da playboy. Due donne famose stanno per entrare in Casa per regolare alcuni conti: si tratta di Floriana e Elena Morali. Ti mostro cosa hanno detto così potrai replicare" dice Barbara d'Urso dallo studio a Simone. Dopo aver capito di cosa si tratta, la conduttrice chiede spiegazioni: "E' vero quello che dicono i giornali? E' vero che hai fatto avances a queste due donne?". Simone conferma di essere amico solo di una, ma di non conoscere l'altra. Un freeze lo immobilizza e Floriana e Elena entrano in casa per chiarire con lui. "Non si prendono in giro le donne. Spero che tu possa dimostrare il vero amore" dice Elena Morali. Continua Floriana: "Avevamo un bel rapporto, ti ho sempre voluto bene, ma ci sono rimasta male per come mi hai trattata". Simone prende coraggio e risponde a entrambe: "Le ringrazio tutte e due. Elena mi ha dato un grande consiglio e lo seguirò". Interviene ancora la showgirl: "Non sei più un ragazzino: metti la testa a posto" gli dice Elena. L'ex spogliarellista ammette le sue colpe e si scusa con loro.

DANILO IN STUDIO - Ma è il momento di cambiare pagina e accogliere in studio l'ultimo eliminato dal gioco: Danilo! Un video riassume tutta la sua esperienza all'interno della Casa del Grande Fratello: tra qualche litigio, discussione ma soprattutto tra amicizie e risate, il ragazzo ha passato con serenità e malinconia più di quaranta giorni nella Casa!



LA POLEMICA CON LUCIA -Danilo deve subito affrontare una polemica: il rapporto con Lucia Bramieri non è mai stato roseo e forse è arrivato il momento di confrontarsi per l'ultima volta. "Verso la fine è stata un'escalation di battute poco gradevoli nei miei confronti. Le donne vanno corteggiate, amate. Impara a parlare in un altro modo con loro" dice piccata la signora Bramieri. Il ragazzo ribadisce le sue scuse e conclude convinto di una cosa: "Questa sera io andrò a casa mia, lei a casa sua. Le nostre strane sicuramente non si incroceranno più".



IL "CASO" - Danilo si trova coinvolto anche in un'altra questione sollevata durante le ultime settimane che riguarda una confidenza fatta a lui da Patrizia. Le parole utilizzate dalla ragazza sono sembrate ambigue a molti ed è per questo che la conduttrice ci tiene a sottolineare con un comunicato ufficiale che la trasparenza e la verità hanno sempre accompagnato questo programma.



IL SECONDO TELEVOTO - Barbara legge il verdetto, tra Alberto, Matteo e Filippo ad essere salvato dal pubblico è Alberto. Filippo e Matteo vanno in studio, dove scopriranno chi sarà definitivamente eliminato e chi andrà direttamente in finale. Ad insputa dei due ragazzi Barbara mostra il volto del finalista, che è Matteo. Filippo è eliminato