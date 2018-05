"Grande Fratello 15", Veronica riceve un "regalo" dal papà Bobby Solo

Per il Grande Fratello è arrivato il momento della semifinale. Stasera, in prime time su Canale 5 , Barbara d’Urso condurrà una puntata ricca di sorprese. Saranno infatti proclamati i finalisti di questa 15esima edizione ma prima di arrivare all'agognato traguardo i concorrenti dovranno destreggiarsi tra numerose trappole ed eliminazioni. E Veronica riceverà un "regalo" graditissimo da parte del padre Bobby Solo .

Attraverso il televoto si deciderà anche chi tra Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica dovrà abbandonare la Casa. La puntata e l’eliminazione sono sempre più vicine, il percorso degli inquilini è quasi al termine e nella Casa più spiata d’Italia: il pronostico non è facile. "Per me lui e Veronica sono i personaggi più forti" dice Simone riferito a Tarzan.

Filippo è d’accordo con lui, il consulente romano è incerto invece sulle possibilità di eliminazione di Danilo. Il modo di porsi e la schiettezza dell'operaio romano potrebbe essere un punto a suo favore ma potrebbe anche segnare la fine della sua esperienza: "Alla fine va come deve andare" conclude. Tutti intanto preparano la valigia. Tra ricordi e nostalgia. Ma a riportare un po' di allegria ci pensa il Gf che impone balli e coreografie... E i ragazzi si scatenano a ritmo di musica!