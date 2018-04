"Grande Fratello 15": Simone dei tre "boni" è eliminato, Filippo e Valerio vanno al televoto

LA PUNTATA HA INIZIO - Le luci si accendono sullo studio di Cinecittà e sulla Casa più spiata d'Italia: "Mi scoppia il cuore", dice Barbara d'Urso , che dopo 15 anni dà il suo benvenuto al "Grande Fratello" molto emozionata. Poi la conduttrice presenta alcuni dei concorrenti con un video e quindi i suoi due “assistenti”, Simona Izzo e Cristiano Malgioglio . Un altro gradito ritorno al reality è il Castigatore! I CONCORRENTI ENTRANO NELLA CASA - La prima zona di questa edizione, il Limbo, è il luogo dove alcune persone attendono di sapere le loro sorti, ma non tutti loro varcheranno la famosa Porta Rossa. Il primo concorrente è un uomo - occhi azzurri - che fa un lavoro tanto apprezzato dalle donne, ossia il tecnico di elettrodomestrici: è Danilo! E' lui il primo a varcare la Porta Rossa e il suo commento è: "Bello tutto qui, ma chi la pulisce sta Casa?". Barbara lo invita a raggiungere il Confessionale poi ad uscire perchè una donzella in difficoltà si trova sotto la doccia, che sembra non funzionare bene: è Aida Yespica! Danilo la raggiunge, ma quando arriva, non la trova più; sembra che la showgirl si trovi in piscina, ora. Danilo, devi salvarla, quindi forza, via il microfono, è ora di tuffarsi! Filippo, Simone e Valerio sono invece i tre "super boni", come li ha definiti Barbara. I tre ragazzi hanno vissuto, nei giorni scorsi, all'interno del Grande Casale e sono preoccupati di non riuscire ad entrare nella Casa più famosa d'Italia. Il secondo concorrente ufficiale è Matteo, calciatore ed ex di Paola Di Benedetto. Anche lui può varcare la Porta della Casa, dove incontra Danilo. I due vengono invitati nel Confessionale: da lì avranno l'occasione di spiare l'ingresso di alcune ragazze all'interno della Casa. Barbara mostra i video di alcuni simpatici provini di aspiranti concorrenti e poi incarica il Castigatore di far tentare ad alcuni di loro a varcare la Porta Rossa. Inutilmente però, la Porta resta chiusa. Non per tutti però. Patrizia , una bella ragazza di Bologna, che mostra le sue doti di ballerina, riesce ad entrare. E' la prima donna della Casa. "Le donne mi odiano e gli uomini hanno la presunzione di potermi avvicinare e conquistare facilmente, ma non è così", dice Patrizia , che nella Casa spera di non incontrare cafoni, perché non ama le persone maleducate. La sua unica paura? Non piacere a nessuno: "non voglio che mi odino tutti, come sempre". Danilo e Matteo la raggiungono.

IL QUARTO CONCORRENTE - E' il momento di Simone Coccia . Ha avuto quasi duemila donne o almeno, così dice, ma poi si è innamorato di Stefania Pezzopane , senatrice della Repubblica, con cui convive: "mi hanno dato tantissime etichette, ma non mi interessa". Il suo problema nella Casa saranno proprio le donne, dice lui, ma ci tiene anche a rassicurare la sua compagnia: "se non ti fidi adesso, non ti devi fidare più". Cristiano , però, non ha apprezzato molto il commento sulle sue passate storie e ci tiene a sottolinearlo: "Le donne non sono oggetti...". . Nemmeno Simona sembra molto entusiasta di questa presentazione: "lui ha detto che le donne saranno un problema, per lui, io credo che lui sarà un problema per le donne". Per Simone c'è una novità: non entrerà dalla Porta Rossa, ma da un'altra zona segreta : il Lido Carmelita , che prende il posto del vecchio Tugurio. Qui Simone ha l'onore di diventare bagnino e per questo ruolo può scegliere un costume ad hoc da indossare. QUINTO E SESTO CONCORRENTE - E' la volta di due giovani donne. La prima è una ragazza, una studentessa universitaria, mora, ha 22 anni e il suo nome è Alessia . La seconda, invece, viene dalla provincia di Napoli e si chiama Mariana, 23 anni, laureata e con un corpo da urlo. ENTRANO I SUPER BONI - Filippo, Simone e Valerio, i tre "Super boni" che hanno vissuto all'interno del Grande Casale sono pronti per entrare in Casa! Intanto Simone, che ha indossato un costume verde, prima di entrare in Casa deve gonfiare tutti i salvagenti e... sono tanti, circa 100/150. LA PRIMA ELIMINAZIONE - Per Matteo e Simone c'è già un difficile compito, a loro spetta eliminare una tra le tre ragazze appena entrate. La prima eliminata è Mariana "È stata una bella sensazione entrare, anche se solo per un momento", Mariana commenta così la sua eliminazione, ma le sue possibilità non sono finite qui; Simone, infatti, avrà la possibilità di salvarla: anche lei raggiunge il Lido Carmelita! Mariana raggiunge Simone, quello che lei stessa definisce "il suo eroe". Sarà proprio lui che potrà salvarla, ma come? La ragazza lo aiuterà a gonfiare tutti i salvagente. ECCO KEN, IL FIDANZATO DI BARBIE - E' il momento di Angelo , che fa il suo ingresso sulla passerella. "È stato un modo per eliminare tutte le sofferenze. Sono stato emarginato per anni" è così che Angelo commenta le sue trasformazioni fisiche. OTTAVO, NONO E DECIMO CONCORRENTE E UN'ALTRA DONNA - Sono i tre "Super boni" Filippo, Simone e Valerio, i quali, per poter entrare nella Casa dovranno fare un massaggio ad una delle concorrenti, che ancora non è arrivata. La potranno aspettare nella stanza relax. Lei è Lucia Bramieri, 57 anni, moglie dell'unico figlio del grande Gino, Cesare ed ex vigilissa: "Se mi schiacci il piede, non ti porgo l'altra guancia. Io non uso il cognome Bramieri, io sono la Signora Bramieri". Lucia entra in passerella con in mano il Telegatto, che fu assegnato a Bramieri. Nella sala relax Lucia è pronta a godersi il massaggio. I "Super Boni" la raggiungono iniziando un massaggio rilassante: "senti, io li prendo tutti e tre, si può?". La Signora Bramieri, però, è costretta a sceglierne uno solo e più precisamente il primo, Filippo! Lui, in settimana, riceverà una sorpresa.

CONCORRENTI NUMERO 12 E 13 - Il primo è un uomo, un po' selvaggio, che ha viaggiato in tutto il mondo. Le donne sono pazze di lui e a Viterbo lo chiamano Tarzan: il suo nome è Alberto! La seconda Concorrente, invece, è una ragazza dagli occhi irresistibili. È romana, fa la commessa e il suo nome è Lucia: anche per lei inizia, ufficialmente, una nuova avventura!



QUATTORDICESIMO CONCORRENTE - E' la volta di Luigi Favoloso, manager fidanzato da 4 anni di Nina Moric: "Non mi piacciono le persone che cercano di acchiappare le simpatie altrui" commenta e della sua compagna dice: "Io la sposerei!".



CONCORRENTE NUMERO 15 - In passerella arriva Veronica, la figlia di Bobby Solo: "Non lo vedo da quindici anni. Non ce l'ho con lui, anche se sono cresciuta senza un papà" e mentre si presenta non riesce a trattenere le lacrime: "sono pronta per ricominciare, basta un abbraccio". Anche per lei l'avventura all'interno della Casa inizia adesso!



PRIMI GOSSIP NELLA CASA - Barbara si collega con la Casa chiedendo a Lucia Bramieri di raggiungere il Confessionale: "devo parlare un po' con te". Qualche tempo fa molti giornali hanno parlato di un gossip tra lei e un altro uomo, ossia Simone Coccia, anch'esso Concorrente di questa edizione: "È una cosa datata; non l'ho nemmeno mai incontrato", ma la presentatrice la interrompe: "mi avevi fatto leggere degli sms particolari, però". L'intento è quello di chiarire alcuni punti aperti. Stefania non ha nulla da temere da parte sua, assicura Lucia.



SEDICESIMO CONCORRENTE - Il Castigatore fa uscire dalla fila Baye Dama, italo-senegalese, che canta in romano incitando il pubblico. "Quando sono nato, è venuto a mancare il mio padre naturale e quindi mia mamma ha deciso di affidarmi ad una famiglia che mi ha cresciuto".



SIMONE ENTRA NELLA CASA - Finalmente Simone e Mariana hanno finito di gonfiare i palloncini e possono entrare nella Casa. La prima è Mariana. Poi è la volta di Simone che viene accolto da Lucia Bramieri. "Ci siamo scritti due messaggi tanto tempo fa", anche Simone spiega così la loro conoscenza, ma in studio tutti si mostrano molto dubbiosi sulla natura del loro rapporto passato.



LE NOMINATION - Barbara apre la busta "brutta brutta brutta", dentro c'è un comunicato ufficiale che dice: "Filippo, Simone e Valerio durante la vostra avventura nel Casale avete avuto più visibilità degli altri; per questa ragione sarete gli unici nominabili di questa sera. Le nomination delle donne saranno palesi e varranno doppio, essendo loro in minoranza. Il più votato tra voi tre sarà eliminato subito e dovrà uscire stasera stessa dalla Casa".

Angelo nomina Filippo. Alberto vota Simone. Luigi sceglie Valerio. Danilo nomina Simone. Matteo nomina Filippo, poi la d'Urso ricorda la sua love story con Paola Di Benedetto. Matteo è molto ferito e sconsolato, perchè prima di partire per l'Isola Paola lo aveva fatto sperare e perchè lui credeva che fosse lei la donna della sua vita. "Il tradimento non sussiste quando inizi un percorso da single" sono queste invece le parole che Paola ha pronunciato e che Matteo sente ora per la prima volta: "dopo quattro anni, per me, non è normale comportarsi come ha fatto lei, ma era libera di comportarsi come voleva. Lo è tuttora". Nel Confessionale entra poi Baye Dame che nomina Valerio. Anche Simone Coccia sceglie Valerio..



ARRIVA L'ULTIMA CONCORRENTE - Direttamente dalla Spagna, in elicottero, atterra al "Grande Fratello" Aida, "una donna travolgente e passionale", ma la sua esuberanza è tale che Barbara decide di farla entrare nella Casa in un altro momento..



LE NOMINATION DELLE DONNE - Comincia Lucia, che nomina Simone. Anche Veronica vota Simone. Per Alessia è Valerio. Per Patrizia Filippo. Mariana sceglie Valerio e infine Lucia Bramieri Simone. I loro voti valgono doppio. Il più votato è Simone, ma gli altri due Filippo e Valerio andranno comunque al Televoto.

Barbara annuncia anche una novità: i concorrenti saranno divisi tra uomini e donne per la notte. I maschi dormiranno nello scomodo Lido Carmelita, le donne in Casa, ma potranno tenere con sè a dormire un uomo.