"Grande Fratello 15", la notte nella Casa porta le prime confidenze e i primi screzi

Angelo si è subito aperto ai ragazzi, nella notte di "Lido Carmelita". "La mia è la storia di un ragazzo che è alla continua ricerca della perfezione estetica ma che però alla fine resta un ragazzo come tanti altri, con un lavoro per cui ci si fa in due dalla mattina alla sera. Non sono un 'figlio di papà'".



Poi la confessione su un passato difficile. "Per la mia omossessualità ho subito sin da bambino tantissimi atti di bullismo, alle superiori sono stato picchiato. Mi sentivo emarginato, non è mai stato facile. Crescendo ero diventato la preda ambita di alcuni padri dei miei amici, ci hanno provato spudoratamente. A un certo punto ho provato anche un odio verso i maschi, non mi sapevo relazionare. Ho dovuto affrontare un percorso con una psicologa e ho metabolizzato e perdonato. Per me i peggiori omofobi sono coloro che dentro hanno un'omosessualità repressa". In confessionale poi il giovane "Ken italiano" si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.



Patrizia invece ha già avuto una discussione con Baye Dame che l'ha sgridata per aver giocato con il pane. "E' venuto per farmi una piazzata davanti agli altri e per farmi apparire male. Ma se veramente ci teneva così tanto mi prendeva da parte!".



Anche Lucia Orlando si racconta al gruppo, riflettendo sulle sensazioni che le stanno dando i nuovi compagni di avventura: "Io già due o tre nomi di persone da nominare le avrei, perchè a me se non piaci a pelle non piaci più". Interviene Mariana: "Io credo a pelle di non piacerti" e ottiene il secco "sì" di Lucia. Anche tra i ragazzi emergono i primi confronti decisi: "Tu sei aggressivo nel modo di porti" ha detto Alberto a Danilo, che non ha perso tempo a rispondere: "Tu non stai dicendo la verità!".