"Grande Fratello 15", che curve! La prima doccia sexy di Fabiana nella Casa

Dopo aver ospitato Rodrigo Alves , il Ken umano, nella Casa del Grande Fratello è il turno di una nuova guest: la sexy pin-up Fabiana Britto . Già presente nei salotti tv di Barbara d'Urso , la modella e showgirl brasiliana ha fatto il suo "prepotente" ingresso nel reality, non lasciando indifferenti i ragazzi. Simone , ma anche Alberto e Danilo (con cui Fabiana ha già fatto un aperitivo di benvenuto) hanno dimostrato qualche imbarazzo davanti alla prorompenza della ragazza sudamericana.

E lei non ha perso tempo nel mostrare anche all'interno del reality il suo fisico bombastico, dopo averlo già fatto sulla copertina di "Playboy Italia", di cui è stata la star nel numero di febbraio. Con un costume che poco ha lasciato all'immaginazione, la Britto ha inaugurato la sua prima giornata da ospite con una doccia...davvero molto calda. La sua sesta di seno e il suo lato b creeranno scompiglio tra i maschietti?



Per ora a rimanere lucido davanti alla bellezza di Fabiana è stato Matteo. Il giovane è stato protagonista di uno scherzo ad Alessia, nel corso dell'ultima diretta: appena entrata nella Casa, la modella brasiliana ha finto di esser stata una sua fidanzata, arrabbiata perché lui non aveva rivelato nulla della loro presunta storia. Gentili ha retto benissimo il gioco, senza ingannare però troppo Alessia. Dopo qualche istante di esitazione, è stata la d'Urso stessa a rivelare lo scherzo.