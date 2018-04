"Grande Fratello 15": Alessia bellezza al sole, sfoggia un fisico mozzafiato

"Hai un viso stupendo e un sorriso che attacca". Alberto, il Tarzan di Viterbo, ha già tentato i primi approcci lusingandola. Ma Alessia, per il momento, non ha fretta in campo sentimentale. "L'amore? Diciamo 'puntini di sospensione'. Vorrei un uomo che sia protettivo, che sia presente. Speriamo che prima o poi qualcuno mi si pigli!" aveva raccontato durante i provini prima di entrare nella Casa.



Si definisce una ragazza tranquilla, che dai genitori ha ricevuto un'educazione molto seria. E anche una "secchiona, contenta di esserlo". Dopo le lezioni all'università, infatti, occupa il tempo insegnando matematica ai ragazzi delle scuole superiori in un piccolo centro alle porte di Torino, dove vive con la famiglia.