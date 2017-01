26 ottobre 2015 Grande Fratello 14: tutti contro la new entry Diego Il personal trainer è il compagno di Verdiana che lo ha scelto nel Garage, ma agli inquilini il suo atteggiamento non piace Lidia e Alessandro, riesplode la passione

E' entrato da poco nella Casa del "Grande Fratello 14" ma Diego ha già creato scompiglio. E non solo nel cuore di Verdiana che lo ha scelto come partner dal Garage. Il bel personal trainer, infatti, dopo una dolce notte con la sua "compagna" di gioco, si è fiondato nel letto delle gemelle Lidia e Jessica. E la mossa non è piaciuta ai ragazzi. I pareri sono contrastanti, sicuramente ci vuole del tempo per conoscerlo. Ma la new entry non piace.

Alessandro non la prende bene, anche se in realtà critica di più Jessica che a suo parere dovrebbe stare più "attenta", prendendo le distanze dai ragazzi della Casa per evitare critiche dall'esterno e soprattutto dalla persona che la sta aspettando fuori. Luigi invece è più diretto, e proprio con Jessica commenta negativamente il suo arrivo.