Grande Fratello 14, salvataggi e baci in piscina in stile "Baywatch"

Al "Grande Fratello 14" è tempo di giocare a "Baywatch". La prova a cui vengono sottoposti i ragazzi infatti è quella di salvare un compagno che sta annegando e rianimarlo con la respirazione "bocca a bocca". Che, neanche a dirlo, si trasforma subito in bacio. Come nel caso di Alessandro e Valentina, che sotto gli occhi molto gelosi di Lidia si cercano con passione. Insomma, lo scambio di coppie non ha fine...