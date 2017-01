Grande Fratello 14: l'attrazione tra Diego e Verdiana è... palpabile

Al " Grande Fratello 14 " sta per nascere una nuova coppia. Da quando Diego è entrato nella Casa, Verdiana sembra essersi rianimata... in tutti i sensi. Il personal trainer ha acceso i bollenti spiriti della bionda manager e tra i due l'attrazione è più che visibile, anzi palpabile. E un idromassaggio a due si trasforma in un incontro quasi bollente...

C'è molta affinità e non solo, tra i due inquilini e l'attrazione fisica si vede ad occhio nudo. Verdiana ha ritrovato il sorriso e la positività, altro che Giovanni, questa complicità di coppia potrebbe raggiungere quella che già da un mese hanno Rebecca e Simone. Non rinnega la sua scelta ed è sempre più convinta, non a caso la maggior parte del suo tempo lo dedica al suo nuovo lui tra lunghe chiacchiere, ammiccamenti e provocazioni continue. Siamo solo all'inizio ma la strada è quella giusta.



Intanto "fuori" i coinquilini cominciano a spettegolare. Luigi in primis. Lo scrittore napoletano non tollera gli atteggiamenti della ragazza e le fa il verso mentre quest'ultima si fa massaggiare la schiena dal bel personal trainer. "Il rispetto”, dice Luigi. "Vorrei riprenderlo e mandarlo al suo fidanzato", sottolinea rivolgendosi a Valentina. In effetti fino a qualche giorno fa Verdiana criticava il modo di fare di molti dei ragazzi, parlando proprio di rispetto. Rispetto? Ei fu.