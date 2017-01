"Grande Fratello 14", finale con il boom di ascolti: si pensa già all'edizione 15

Finale con il botto per la 14.ma edizione del Grande Fratello . La vittoria di Federica ha incollato ai televisori 4 milioni e 308mila spettatori, per uno share del 22.01% , facendo del reality di Canale 5 il programma più visto della serata. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri , sottolinea il successo anche sul fronte social grazie alla "capacità del programma di essere multipiattaforma". E dà appuntamento all'edizione 15...

Scheri: "Appuntamento all'edizione 15" - La soddisfazione del direttore di Canale 5 è palpabile. "La finale dell'edizione numero 14 del Grande Fratello è stata, ancora una volta, un grande successo. Il papà di tutti i reality ha dimostrato tutta la sua forza, sia per gli ascolti, in constante crescita, che sull'importantissimo fronte social e web" ha detto con una nota. "Questo, a ulteriore conferma della capacita' del programma di essere multipiattaforma, perfetto per la televisione moderna. La media d'ascolto di quest'anno è stata del 19% di share con oltre 3 milioni e 500mila telespettatori. Risultati eccezionali anche sui giovanissimi 15-19enni, dove la share media è arrivata al 36%".



Scheri poi sottolinea il successo del programma sul fronte social e web. "L'apprezzamento del pubblico è dimostrato anche dall'incredibile numero di tweet generati da questa edizione del GF, oltre 1 milione, e dai risultati sul web: più di 55 milioni di video visti sul sito ufficiale. Complimenti e grazie a tutti: a una stupenda Alessia Marcuzzi, ai due arguti opinionisti, Claudio Amendola e Cristiano Malgioglio, a Paolo Bassetti di Endemol, alla regia di Sergio Colabona, a tutti gli autori, capitanati da Andrea Palazzo. In generale a tutta la squadra Mediaset ed Endemol". E conclude con un saluto che è un anticipazione dei programmi futuri: "Arrivederci all'edizione numero 15!".



Bassetti: "Un format che conquista i giovani" - "Grande Fratello dopo 15 anni centra ancora l'obbiettivo con successo e continua ad essere un format di grande richiamo con una forte presa sui giovani" sottolinea invece il presidente di Endemol Italia, Paolo Bassetti. "Anche questa 14.ma edizione, infatti, ha saputo intercettare percentuali altissime nei target giovanili grazie anche alla capacità di GF di conquistare tutte le piattaforme".