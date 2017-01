11 dicembre 2015 "Grande Fratello 14", Federica trionfa nello scontro finale con Manfredi La ragazza si porta a casa i 200mila euro del premio finale al termine di una serata ricca di sorprese e colpi di scena Lʼidentikit dei finalisti

Federica è la vincitrice del "Grande Fratello 14", il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La ragazza si porta così a casa i 200mila euro del premio finale avendo battuto nello scontro decisivo Manfredi al termine di una finale ricca di sorprese e colpi di scena. Nel corso della serata erano stati eliminati uno dopo l'altro Kevin, Alessandro e Simone.

Si parte con Alessia fuori dalla porta rossa e con un ringraziamento in video a tutti quelli che hanno lavorato nel backstage. Perché il Grande Fratello "è una grande famiglia". Carrellata quindi sui 4 finalisti in garage, e su quelli nella Casa, con Livio e Rebecca che scopriranno presto di non essere in finale ma di essere già stati eliminati. I due sono con Alessandro nel caveau ma quest'ultimo viene invitato da Alessia ad uscire dalla porta rossa. Viene bendato e portato in garage dove troverà i veri finalisti. Il primo a palesarsi è Simone, dopodiché arrivano Federica, Manfredi e Kevin.



L'amara verità - Alessandro torna in Casa ma per il momento deve mantenere il segreto con Livio e Rebecca. Lo svelamento della verità arriva nel modo più sadico... Parte il freeze e Kevin, Federica, Manfredie Simone entrano uno a uno. Sono loro a rivelare a Livio e Rebecca la verità: sono tutti finalisti. I due però non sanno ancora che in realtà è il loro sogno ad andare in frantumi. E' Simone a leggere quella che per loro è una sentenza. Sono fuori. Proprio quando pensavano a essere a un passo dal traguardo.



Fuori dalla Casa - Dopo un intermezzo con Leonardo Pieraccioni che entra in studio a creare scompiglio, è il momento per Livio e Rebecca di uscire dalla Casa. Il primo lo fa ancora scuro in volto, è evidente che la delusione è stata forte. Rebecca sembra più serena, anche perché la sua uscita avviene sulle note di "Dancing Queen" degli Abba, con tanto di piume di struzzo bianche.



Alessandro e Lidia - Per il ragazzo è il momento di chiarire la questione con la sua ex. Diviso tra Lidia e Desireè, il ragazzo ha passato una settimana tormentata, dormendo anche poco. Gli viene mostrato un video dove Lidia dice che vuole fare di tutto per fargli capire che lo ama. Poi la ragazza arriva nella casa, vestito da sera e trolley al seguito. La valigia è perché la ragazza gli dice pubblicamente di amarlo ed è pronta ad andare a vivere con lui, in una casa loro. Lui la raggiunge e il bacio tra le lacrime è il coronamento di una storia che si è snodata lungo tutta questa edizione del GF. E Desireè? I due si salutano. Lui le chiede scusa per il bacio e dice che lei "è stata la tentazione più forte" della sua vita. Lei lo invita a seguire l'amore "perché sono sicura che sarà per sempre".



Livio e Rebecca in studio - I due eliminati arrivano in studio. La delusione nel frattempo è un po' sbollita. Rebecca può così godersi le immagini più belle della loro permanenza in Casa. E anche le meno belle, in particolare le esternazioni delle ultime settimane, come la lite con Simone e le critiche a Federica.



L'ultimo segreto - Per i ragazzi è il momento dell'ultimo segreto. O meglio dello scherzo più atroce. Alessia annuncia loro che durante questi mesi parallelamente al loro si è svolto il Grande Fratello Vip. Massima sorpresa per loro e subito viene chiamato il freeze. E a colpi di piccone Leonardo Pieraccioni entra in Casa, presentato come il vincitore del GF Vip.



Il primo verdetto - Il televoto viene chiuso e Alessia apre il collegamento con la Casa per annunciare chi è il primo concorrente a essere eliminato dalla corsa alla vittoria finale. Ed è Kevin. Per gli altri l'attesa (e la speranza) continuano. L'uscita del ragazzo è decisamente diversa da quella di Livio: scatenato salta come una pallina impazzita da una parte all'altra del pubblico fino a quando non si abbraccia la sorella venuta ad aspettarlo.



Lo scherzo a Manfredi - La scorsa settimana il ragazzo ha frainteso una frase di Amendola e si è convinto che barbara lo abbia tradito. Allora Amendola prende la palla al balzo e gli fa un discorso dove lascia intendere di dovergli dare una notizia sconcertante. Manfredi è evidentemente scosso ma alla fine tutto si risolve in una balletto di Valentina e Barbara fuori dalla porta rossa.



Il secondo eliminato - E' il momento del secondo verdetto. Alessia raduna il gruppo nel salotto e annuncia il quarto classificato: è Alessandro. Che lascia immediatamente la Casa, sotto lo sguardo rabbuiato di Lidia. A giocarsi la vittoria rimangono quindi Simone, Federica e Manfredi. Intanto Alessandro viene invitato ad andare in macchina...



Arrivano i The Kolors - Alessia invita i tre ragazzi rimasti a fare un appello al pubblico a casa. Federica inizia il suo discorso e subito parte il freeze. Entra in studio Stash che rompe il freeze con il nuovo singolo dei The Kolors.