Grande Fratello 13, Vladimir Luxuria entra nella Casa per una sorpresa speciale

09:04 - Stasera su Canale 5 Alessia Marcuzzi conduce la sesta puntata di "Grande Fratello 13". L'opinionista Vladimir Luxuria farà un'incursione tra i concorrenti del reality dai risvolti inaspettati. Ci sarà anche una doppia eliminazione a sorpresa tra Andrea, Chicca, Giovanni, Giuseppe e Armando, Greta e Modestina. Superospite il Circo De Los Horrores che movimenterà la serata dei concorrenti.

La settimana di "Grande Fratello 13" è stata ricca di colpi scena che verranno approfonditi nel corso della serata. Primo tra tutti, la rissa sfiorata martedì notte tra due concorrenti. Andrea si è infatti ingelosito per un gesto di Mirco nei confronti di Greta e ha perso la calma. E ancora, nuovi amori, come quello che sembra appena sbocciato tra Angela e Fabio, e le prime schermaglie, come accaduto tra Roberto e Diletta.



Grande Fratello, nel corso della settimana, ha diviso i concorrenti in due squadre e li ha sottoposti a una sfida di apnea in piscina. Il gruppo composto da Roberto, Chicca, Andrea, Samba, Modestina, Mirco e Valentina ha perso e per punizione ha dovuto abbandonare la Casa e trasferirsi a vivere nella scomoda “Cantina”. Nel corso della puntata non mancheranno immagini inedite e sorprese per alcuni dei ragazzi.