Grande Fratello 13, spunta il primo finalista con una nomination speciale

08:55 - Lunedì 5 maggio, in prime time su Canale 5, decimo appuntamento con "Grande Fratello 13", condotto da Alessia Marcuzzi. A poche settimane dalla finalissima in diretta i ragazzi rimasti nella Casa sceglieranno il primo finalista dell'edizione, immune da qualsiasi nomination. Fabio e Chicca, rappresentanti delle due fazioni antagoniste che si sono create nella Casa. Chi tra loro dovrà abbandonare il gioco?

La settimana è stata ricca di colpi di scena che verranno approfonditi nel corso della diretta. Diletta tornerà nella Casa per parlare con Roberto. Il ragazzo, dopo l’eliminazione della fidanzata, sembra soffrire molto la sua mancanza. Sarà vero? Anche Mirco, negli ultimi giorni si è rattristato a causa dell’amore non contraccambiato per Modestina. Per risolvere questo problema di cuore l’opinionista Vadimir Luxuria sottoporrà il contadino ad un test sull’amore. E ancora, litigi e discussioni, apparenti riappacificazioni e continui chiarimenti. I giochi nella casa si fanno sempre più difficili.