Grande Fratello 13, Samba è il primo finalista e Fabio lascia la Casa

13:51 - Fabio perde la sfida con Chicca e deve lasciare la Casa per sempre. E la "fidanzata" Angela scoppia in lacrime. Il "Grande Fratello 13" si avvia verso la finalissima con sorprese e colpi di scena. Alessia Marcuzzi chiede infatti ai ragazzi di scegliere il primo finalista dell'edizione, immune da qualsiasi nomination. I concorrenti votano e il nome che spicca è quello di Samba. Al voto finiscono invece due "rivali" Chicca e Roberto.

QUANTE LITI DOPO DUE MESI - Due mesi nella Casa: i ragazzi hanno superato il sessantesimo giorno. E la convivenza si fa sempre più difficile. Come la storia del caffè tra Chicca e Roberto, il ragazzo critica la milanese perché secondo lui è falsa e cerca di essere carina con Mirco solo perché è un personaggio forte. "Non metto in discussione il rapporto con Giovanni, ma secondo me usa le persone", si giustifica Roberto in diretta. "Chicca il nostro Mirco al di fuori delle telecamere non lo vedrebbe nemmeno", sostiene. E in Casa si scatena il caos. "Ma stiamo parlando del caffè", li avverte la Marcuzzi. In realtà è solo un pretesto per criticare l'atteggiamento di Chicca. Poi lo scontro si sposta su Giovanni. E mentre Roberto si espone, Giovanni preferisce non replicare alle accuse.



ANGELA E FABIO ROMANTICI - Angela scrive una lettera speciale a Fabio, in nomination. Ha paura che il ragazzo possa abbandonare la Casa: "Sei stato bravo ad entrare nel mio cuore". Parole importanti e intense per il suo "Wild", palesemente commosso di fronte al "regalo". "Se dovesse uscire mi mancherebbe tanto, non abbiamo fatti programmi per dopo, perché abbiamo cominciato così...", assicura la ragazza di Rozzano. "Questa coppia molto selvaggia a me piace molto", interviene Alessia.



VLADIMIR LUXURIA TRA MIRCO E MODESTINA - Mirco ha detto più volte di essere infatuato di Modestina, anche se non è corrisposto. Questa settimana è entrato in crisi. E quindi interviene Vladimir Luxuria in versione dottoressa dal confessionale per capire davvero quali siano i suoi veri sentimenti. Con un quiz, a cui il contadino risponde alla sua maniera, tra l'ingenuo e il divertito. Mirco ammette di non essere impaurito dall'amore ma di buttarsi invece a capofitto. Quindi arriva il referto della dottoressa Luxuria: "Sei un vero uomo di altri tempi. Per te in amore vale tutto sia tormentare che tormentarsi. Diagnosi: tu non sei né innamorato né 'infatito', sei semplicemente ingrifito".



GIOVANNI SI DICHIARA A CHICCA - Dopo settimane finalmente Giovanni si dichiara a Chicca con una lettera d'amore. Le confessa che prova un sentimento vero per lei. E la bella milanese si commuove: "Finalmente ha capito che esiste questa spiaggia, sono molto emozionata, ho anche scoperto che Verona-Milano distano solo 50 minuti... ci frequenteremo anche dopo la fine del reality. Sei un ragazzo speciale, genuino, mi dai la forza per andare avanti. Ti ho detto che ti voglio bene, ma l’amore per questo riccio veronese, per questo Romeo, c’è".



FABIO LASCIA LA CASA - Per Fabio Chicca finge, "sa giocare meglio di altri". "Ti ho vissuta per 50 giorni, ti ho guardato, ma vedo sempre dalla tua parte una sorta di forzatura, per me non sei vera, sai quello che penso". Chicca gli rimprovera di essere sempre stato prevenuto: "Quando ho cercato di avvicinarmi a te tu non me lo hai mai permesso. Se faccio la pagliaccia è perché sono così". La Marcuzzi parte quindi con una serie di domande a raffica: quello che non sopportano di entrambi, perché devono restare nella Casa, in quale momento si sono detestati e infine se c'è qualcosa che salvano dell'avversario. Adesso manca solo il verdetto. Che arriva puntuale: a lasciare la Casa è Fabio. E Angela scoppia subito in lacrime.



DILETTA FA UNA SORPRESA A ROBERTO - Diletta rientra nella Casa dopo l'eliminazione per fare una sorpresa a Roberto. Finalmente la ragazza può leggere la lettera che è stata scritta per lei. Diletta legge: "Sei quello che manca a me, la forza e il coraggio che non ho mai avuto, i tuoi occhi mi dicono tutto, la tua decisione, il tuo odore, le tue lacrime, le chiacchiere la notte, le tue risate, il modo in cui mi guardi, mi mancherà tutto questo...". Quindi i due si abbracciano di nuovo, ma virtualmente: perché a dividerli c'è un muro di vetro.



IL PRIMO FINALISTA E' SAMBA - I ragazzi hanno 30 secondi di tempo per scegliere un nome, possono anche votare se stessi, quello della persona che sarà immune fino alla finalissima dalle nomination. Samba vuole in finale se stesso, Angela sceglie invece Roberto, Modestina vota Mirco e Mirco ricambia e sceglie Modestina, Giovanni vota Samba e non Chicca, Chicca invece sceglie Giovanni, Roberto vota Angela. Il primo finalista della terza edizione del Grande Fratello è Samba. Che riceve subito una proposta "indecente" dal GF in una busta che aprirà solo la prossima settimana.



NUNZIA ENTRA NELLA CASA DA SAMBA - Finalmente appare Nunzia, la fidanzata di Samba, che prima gli regala un video-messaggio molto commovente e poi fa un'incursione in Casa mentre i ragazzi sono freezzati e quindi il senegalese non la può abbracciare e baciare. La ragazza gli dice che ha fatto il passaporto e quindi “l’Africa ci aspetta!”. I due avevano rischiato di lasciarsi quando lui aveva deciso di partecipare al Grande Fratello. Ma ora è tutto risolto. In settimana c'è stato un ballo tra Samba e Modestina che ha ingelosito molto Mirco, che viene sfreezato per vendicarsi.



ROBERTO E CHICCA IN NOMINATION - E' arrivato il momento delle nomination. Il primo è Samba che vota pubblicamente Modestina, Angela invece fa sempre il nome di Chicca. Che a sua volta nomina Roberto, Modestina invece vorrebbe fuori dalla Casa Angela, Mirco a malincuore vota Giovanni, Giovanni invece sceglie Roberto, l'ultima nomination è quella di Roberto che naturalmente sceglie Chicca. Con due voti a testa Roberto e Chicca finiscono in nomination.