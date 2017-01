Grande Fratello 13, Francesca si è sposata

10:43 - Quando è entrata nella Casa del "Grande Fratello 13" i preparativi del matrimonio erano in corso, tanto che Francesca Cioffi scelse le bomboniere davanti alle telecamere. Adesso la napoletana verace ha finalmente sposato il suo Enzo e sul suo account Facebook ha documentato l'evento. Il trucco è stato affidato naturalmente all'amica Mia Cellini, unica gieffina presente alle nozze con l'ex inquilino Michele Simoncini.

L'avventura nella Casa per la 27enne è durata ben 29 giorni e quando Francesca è stata eliminata si è potuta dedicare anima e corpo alla cerimonia. Il Grande Fratello non poteva che segnare anche le nozze, visto che la Cioffi ha scelto per l'acconciatura il parrucchiere ufficiale del reality, mentre ha affidato a Mia il make up. Unico neo, al matrimonio mancavano quasi tutti i ragazzi della tredicesima edizione del Gf. Non sono stati invitati o hanno preferito non partecipare?