Grande Fratello 13, Fabio canta una serenata d'amore per Angela

13:42 - Dicono di essere una "coppia non coppia", ma riescono sempre a sorprendere. Nella Casa del "Grande Fratello 13" Fabio stupisce Angela con una serenata. Dopo essersi messo la giacca, il romano comincia a cantare per lei sul letto dedicandole "Non me lo so spiegare" di Tiziano Ferro. Gioca o sotto sotto vuole dirle qualcosa?

Dopo qualche giorno di apatia, della quale si è accorto lui stesso, ecco ritornare il Fabio di sempre. Tra allenamenti in giardino con la consueta serie di sollevamenti utilizzando come asta il tetto della sauna e le serenate a sorpresa.



Angela chiede a Fabio cosa le voglia dire con le canzoni e lui per tutta risposta ricomincia a cantare. Nonostante le lamentele, il ragazzo continua con la sua serenata e allora la ragazza di Rozzano sbotta: "Sei bravissimo, io ti giuro, apprezzo tantissimo, ma ti prego, basta!". Insomma, la coppia "Wild" è tornata.