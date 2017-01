18:50 - Prima gli massaggia le mani, poi in sauna lo sfiora delicatamente, gli sussurra frasi carine all'orecchio, lo seduce come può. La sexy milanese Chicca (in nomination con Veronica, Mia e Francesca) non ha nessuna intenzione di mollare la "preda" e Giovanni sembra pronto a cedere. Tanto che nella Casa del "Grande Fratello 13" si scatenano i gossip su un presunto primo bacio tra i due. Sarà vero?

Andrea, che ha rifiutato le "avances" di Chicca, ne parla con Fabio e Roberto (non del tutto immune al fascino della milanese), le ragazze invece non gradiscono l'atteggiamento dell'inquilina che fa la "gatta morta con tutti". Il bacio in sauna però non è scattato, ma visto il tempo che i due stanno passando insieme nelle ultime ore i compagni ipotizzano che potrebbe esserci presto. Infatti pare che nella notte...