14 maggio 2014 Grande Fratello 13, Chicca disperata chiede aiuto persino ad Angela

10:48 - All'interno della Casa del Grande Fratello è iniziata la volata verso la finale. Le presenze sono ormai ridotte all'osso, tra eliminati e "esiliati" in cantina, e così Chicca sente ancora di più la mancanza di Giovanni. La ragazza è affranta, scrive una lettera per lui e poi scoppia in lacrime, arrivando a chiedere il supporto di quella che è stata la sua principale rivale, Angela: "Proviamo a essere amiche" le dice.

I momenti di sconforto insomma non mancano, ma la riduzione all'osso del numero dei concorrenti potrebbe anche favorire nuovi rapporti. Anche se Angela rimane diffidente nei confronti di Chicca, la sua reazione non è di totale chiusura di fronte alla richiesta di aiuto della ragazza, e così chissà che non nasca un'amicizia proprio sul finire di questa edizione.



Intanto, mentre Modestina e Giovanni in cantina si dedicano alle grandi pulizie, i quattro inquilini della Casa cercano di passare il tempo divertendosi. Giocando a nascondino o anche con un bel massaggio. Quello che per esempio Mirco, approfittando dell'assenza di Giovanni, si fa fare da Chicca. La ragazza non si tira indietro. Che ne dirà il bel veronese quando vedrà questo "incontro ravvicinato"?