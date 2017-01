23 maggio 2014 Grande Fratello 13, Angela e Samba si scatenano con balli sexy I due ragazzi, che si contendono il posto del quinto finalista, si scatenano nella Casa Tweet google 0 Invia ad un amico

11:24 - Angela e Samba si giocano il posto del quinto finalista al "Grande Fratello 13". Mentre Giovanni, Chicca, Mirco e Modestina sono in Cantina, il senegalese e la ragazza di Rozzano hanno la Casa a loro disposizione. Così provano a conoscersi meglio raccontandosi fatti privati, si rilassano prendendo il sole in giardino e improvvisano balli sexy.

Ormai mancano pochi giorni alla finale e Angela e Samba parlano delle emozioni che porterà la fine di questa avventura. Il pensiero del senegalese va anche a Giovanni, da "solo" in Cantina. "Chissà cosa starà facendo?", si chiede. Gli inquilini della dimora, infatti, non sanno che al piano di sotto, oltre al commesso veronese, ci sono altri tre finalisti.



Angela ha un altro problema da risolvere: decidere che vestito indossare per l'ultima puntata. Sotto lo sguardo divertito di Samba, si prova il primo abito. "Lo vedi che ti entra, ti sta benissimo", afferma il senegalese. Chissà se lunedì 26 maggio lo indosserà...