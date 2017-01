3 aprile 2014 Gf13 tra risse e pace armata Andrea e Mirco fanno a botte per Greta, Chicca e Angela si chiariscono sul triangolo con Giovanni Tweet google 0 Invia ad un amico

13:56 - Non solo momenti hot, la Casa del "Grande Fratello 13" si scalda con una rissa animata tra Andrea e Mirco, che sono venuti alle mani. Il motivo? La gelosia del bolognese che ha accusato il contadino di aver toccato il fondoschiena a Greta durante un gioco. Intanto Chicca e Angela si chiariscono finalmente su Giovanni: il triangolo no?

"Se non la posso toccare io, nessuno la può toccare", ha urlato Andrea. Complice forse la nuova Nomination, il bolognese è un po' nervoso e accende subito la scintilla. Durante una serie di scherzi e giochi tra gavettoni e spinte attacca Mirco. Ossessionato da Greta, si è infatti convinto che il contadino abbia toccato il sedere della bella romana. Dagli insulti si passa subito al contatto fisico. A cominciare è sempre Andrea, fuori di senno, che lancia una "manata". Nella Casa è subito caos, con le ragazze urlanti e Fabio che interviene subito a dividerli. Come finirà?



Intanto dopo le frecciatine e le incomprensioni, Angela e Chicca finalmente affrontano la questione del triangolo e lo fanno con Giovanni presente. Le due si danno appuntamento in veranda, e la "bridget jones" milanese confessa di essere "felice" per la loro storia (c'è da crederle?): alla fine le ragazze siglano la tregua con un abbraccio. Ma sembra piuttosto una pace armata.