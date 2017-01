Angela ammette di aver baciato Fabio e lui lo grida a tutti nella Casa

15:19 - Ci aveva già provato con Giovanni, che però sta con Chicca e anche con Roberto, senza grande successo. Adesso però Angela sembra essere riuscita ad accalappiare Fabio. E' nata quindi la terza coppia del GF13? Stando alle dichiarazioni di Angela parrebbe proprio di sì. La giovane di Rozzano, pressata da Mia, ammette di aver baciato il bel preparatore atletico qualche notte fa sotto le lenzuola.

Di quanto accaduto quella notte la bionda inquilina del GF13 non ha molta voglia di parlare, ma qualcosa ci dice che Fabio le piace, eccome se le piace. A questo punto però Angela va da lui per capire se ne ha parlato con i ragazzi. Lui non ricorda a chi l’ha detto e a chi no, ma il problema non sussiste perché al Grande Fratello non ci possono essere segreti. E così Fabio comincia ad urlare per la Casa: ‘Ragazzi io e Angela ci siamo baciati l’altra sera!’ Del resto quella notte galeotta di qualche giorno fa Fabio e Angela sotto le lenzuola insieme qualche effusione se la sono sicuramente scambiata. E perché no, sicuramente anche un bacio. La storia si fa sempre più interessante. Il bacio si trasformerà presto in una vera e propria relazione fra i due? Restate connessi... al Grande Fratello non si finisce mai di stupirsi.