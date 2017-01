"Grande Fratello 13", Mirco: "Ho avuto 4-5 femmine a settimana"

07:01 - Di certo non si può dire che questa volta sia stato galante nei confronti di Modestina ma Mirco ha voluto essere sincero. "La vita del single ha alti e bassi. - ha esordito durante una chiacchierata con alcuni ragazzi della Casa di 'Grande Fratello 13' -. In una settimana mi sono capitate anche 4 o 5 femmine sottomano".

Angela, a dire la verità un po' incredula, ha chiesto ingenuamente: "Ma come fai a non confonderti, a distinguerle?" e Mirco ha risposto: "Le alterno". Nel frattempo Giovanni e Chicca ridevano in silenzio ma Modestina proprio ha mostrato il suo imbarazzo dal momento che Mirco non ha mai fatto mistero di avere un debole per lei. Ma alla fine, se fosse solo una tattica dell'aspirante fidanzato per far ingelosire la sua bella?