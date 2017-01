"Grande Fratello 13", a Samba lievita il décolleté

09:34 - Ci sono coppie che non fanno altro che baciarsi, altri ragazzi che invece pensano solo a litigare: ma nella Casa del "Grande Fratello 13" a portare un po' di allegria ci pensa Samba. Il senegalese infatti regala un siparietto divertente e scherza mentre si mostra agli inquilini con il seno lievitato. Poi per ravvivare gli animi si propone anche come maestro di balli africani. Quando la prima lezione?

La danza è una delle sue passioni, per questo gli piacerebbe condividerla con i suoi coinquilini. La più entusiasta è Angela, che non vede l’ora di mettersi alla prova. "Se volete lo facciamo, ogni giorno mezz'ora di balli africani", propone il senegalese.



Per Samba non è stata una settimana facile dopo lo scontro con Valentina, che dopo l'eliminazione lo ha accusato di aver manipolato le nomination insieme a Giovanni e di essere quindi l'artefice del complotto.