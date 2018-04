"Amici", il serale riparte con Laura Pausini e Fabri Fibra

Maria De Filippi è pronta ad aprire il sipario. Si riparte con il serale della 17esima edizione di "Amici" che prende il via sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5. Sono previste nove puntate, con la finale in programma il 2 giugno. La prima super ospite annunciata è Laura Pausini e ancora Fabri Fibra, Alice Merton e Geppy Cucciari. Tornano la diretta e il televoto, i coach delle squadre lasciano il posto ad una commissione interna e ad una esterna.