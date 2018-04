"Amici", tutto pronto per il serale: "Al centro il talento"

I PROTAGONISTI - Maria De Filippi ha presentato l'edizione serale del programma. Con lei anche i coach della commissione interna (Ferreri, Turci, Zerbi e Di Francesco per il canto, Celentano, Peparini, Garrison e Goodson per quanto riguarda il ballo) e quelli della commissione esterna (Alessandra Amoroso, presente solo per 4 puntate, Ermal Meta che ne salterà due perchè parteciperà all'Eurovision Song Contest , Heather Parisi, Simona Ventura, Marco Bocci e Giulia Michielini), oltre al direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.



LE SQUADRE - La squadra bianca è composta dai cantanti Emma, Irama e Zic e dai ballerini Daniele, Filippo Luca e Valentina. La squadra blu è invece composta dai cantanti Biondo, Carmen, Einar e Matteo e dai ballerini Bryan, Lauren e Sephora.



IL MECCANISMO - La novità principale riguarda il meccanismo delle puntate. Ciascuna sarà suddivisa in tre fasi. A giudicare le esibizioni dei ragazzi saranno i professori della commissione interna, il pubblico da casa attraverso il televoto e la commissione esterna. Nella prima fase si esibiranno entrambe le squadre, quella dei bianchi e quella dei blu, accompagnate da un ospite musicale: nella prima puntata sarà Laura Pausini. Le due esibizioni saranno giudicate dai professori della commissione interna, che potranno decidere chi non far proseguire: i concorrenti non idonei non accederanno alle due fasi successive e finiranno direttamente a rischio eliminazione. Nella seconda fase (super ospiti a fianco dei ragazzi per l'esordio Fabri Fibra e Alice Merton) poi le due squadre si sfideranno: le prove saranno scelte dai professori della commissione interna, ma saranno valutate dal pubblico da casa attraverso il televoto. Il televoto darà il responso sulla squadra vincente: i concorrenti dell'altra squadra saranno così a rischio eliminazione, mentre quelli della squadra vincitrice accederanno invece alla terza fase, con esibizioni studiate direttamente da Luca Tommassini. I concorrenti che arrivano alla terza fase gareggiano singolarmente e sono giudicati dalla commissione esterna, che decreta il vincitore di puntata. I professori interni, invece, possono decidere chi eliminare tra tutti quelli finiti a rischio eliminazione.



LA SCENOGRAFIA - Tra le novità annunciate, prevista anche una scenografia futuristica realizzata grazie a un enorme schermo a led.



IL TALENTO AL CENTRO - L’obiettivo sarà quello di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento. "Ho sempre bisogno di nuovi stimoli" ha detto la De Filippi, "e dopo quattro edizioni con i coach ho voluto qualche novità per non essere ripetitivi e soprattutto per rimettere al centro i ragazzi. E anche per questo avrei scelto un giorno diverso: "Amici" non è un varietà da sabato sera".