"Amici 17", Michelle Hunziker super ospite nel sesto appuntamento del serale

La gara per i talenti di " Amici 17 " entra sempre più nel vivo. Nella puntata di sabato 12 maggio condotta da Maria De Filippi , in prima serata su Canale 5, gli ultimi sette ragazzi ancora in gioco si daranno battaglia per fare un passo in più verso la vittoria finale. Michelle Hunziker e i tre cantanti de " Il Volo " tra gli ospiti della serata.

In corsa per la vittoria sono rimasti Biondo, Bryan, Emma e Irama per la squadra dei Bianchi e Carmen, Einar e Lauren per la squadra dei Blu. Davanti alla giuria dei professori e a quella esterna, si esibiranno tra coreografie e canzoni, in base alle assegnazioni avute in settimana.



A incitarli, questa settimana, ecco Michelle Hunziker, che sta per partire con la conduzione di "Vuoi scommettere?" e Il Volo, il trio che ha conquistato le platee di tutto il mondo cantando con artisti del calibro di Liza Minnelli, Natalia Jimenez, Andrea Bocelli e Placido Domingo.