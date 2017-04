Amici 16, nessun eliminato e Raz Degan giudice speciale

Serata particolare per " Amici ", che dopo l'addio di Morgan riparte con Emma a capo della squadra Bianca . Il cambio di coach non ha permesso ai ragazzi di prepararsi con la dovuta tranquillità e su proposta di Elisa non c'è quindi nessuna eliminazione. Il quinto appuntamento, con Raz come giudice speciale, mette a segno un'altra vittoria per il talent che ottiene uno share del 21.18% pari a 4 milioni 165 mila telespettatori.

E ad accogliere Emma nella squadra ci ha pensato anche un ballerino francese particolarmente focoso. La cantante è stata infatti vittima di uno scherzo hot, in cui è finita al centro di una coreografia particolarmente fisica. Non volendo far la parte della bacchettona per un po' ha sopportato i contatti ravvicinati con il ragazzo, ma quando le palpatine si sono fatte intense ha confessato il suo disagio: "Capisco tutto, ma se mi tocchi le tet*** non è più danza!"



Ospiti della puntata Fiorella Mannoia, che ha cantato il singolo " Siamo ancora qui", Luca e Paolo e Stash dei The Kolors. Il talent ha vinto sulla concorrenza, ferma ad una share del 19.84% pari a 3 milioni 744 mila telespettatori, permettendo ancora una volta alla rete ammiraglia Mediaset di aggiudicarsi prima e seconda serata.



Sui 15-34 anni il talent di Canale 5 vola al 32.34% di share e anche sui social si conferma sul podio della classifica dei Trend Topic Italia (e il secondo posto sulla classifica mondiale) con l'hashtag #Amici16.