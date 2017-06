Amici 16, Andreas: "Dedico la vittoria a mio fratello. Gli Usa possono attendere"

La storia di Andreas è una storia di sacrifici e di riscatto, di momenti bui dove sembrava che il sogno della danza dovesse essere abbandonato e di entusiasmo nel tornare. ​Il ballerino resta comunque con i piedi per terra e dice per esempio "che ora non sarebbe il momento giusto per andarsene a Los Angeles a studiare". Infine, un omaggio alla nonna "fantastica in trasmissione", per la quale il pubblico è letteralmente impazzito.



Super ascolti per la finale - La finale di questa sedicesima edizione di "Amici" è stata premiata da un larghissimo seguito di pubblico: il talent show di Maria De Filippi ottiene una share del 28.54% pari a 4 milioni 822 mila telespettatori, Rai Uno ottiene l’11.88% di share pari a 2 milioni 424 mila telespettatori. Sono oltre 5 milioni i voti arrivati per la finalissima. Grazie ad “Amici” Canale 5 si aggiudica prima serata (share del 21.86%), seconda serata (share del 29.75%) e il miglior ascolto delle 24 ore. Successo straordinario da parte del pubblico giovane sui diversi target: sia sui 15-19 che sui 15-24 anni Amici ottiene una share del 49,2%. La finale di “Amici” su Twitter sbanca il web con oltre 338 mila tweet complessivi e oltre 40.6 milioni di utenti potenzialmente raggiunti. Un risultato che naturalmente ha garantito la vetta nei TT Italia e nei TT Mondo.