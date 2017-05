Amici 16: trionfa Andreas, a Riccardo il premio di categoria canto

Quella di quest'anno è una delle finali più incerte di sempre. Con due cantanti che si equivalgono, anche nelle vendite su iTunes, e due ballerini di alto livello che per la prima volta rendono in partenza il confronto tra canto e danza non impari a favore della prima categoria. Si parte con un filmato introduttivo dove i quattro protagonisti raccontano le loro emozioni alla vigilia della finale. E poi tocca alle due direttrici artistiche, Emma ed Elisa , in una versione di "Nel blu dipinto di blu" che anticipa l'ingresso dei finalisiti. Andreas, Sebastian, Federica e Riccardo. ( Guarda il video ) Primo ospite della serata è Geppi Cucciari . E poi si entra nel vivo della gara. Apre la contesa Riccardo con il suo pezzo, " Sei mia ". L'emozione si fa sentire è l'attacco è tutt'altro che esaltante, ma il ragazzo si riprende. Il primo giro di carte dà comunque in testa Riccardo mentre Federica prende posto sul palco per la sua prima intepretazione, la cover di " Quanno chiove " di Pino Daniele. Non è sufficiente per lei visto che al secondo giro di carte resta in testa Riccardo. Si passa quindi al ballo: Sebastian si esibisce su "Black or White" di Michael Jackson mentre Andreas (in vantaggio al primo giro di carte) balla su Lady Gaga e Rihanna. Si torna alle voci con Riccardo (" E penso a te ") che poi riceve un filmato di in bocca al lupo da sua nonna. Federica affida le sue speranze di rimonta a " Dopotutto ". La dedica per lei è quella di papà (con conseguenti lacrime di commozione). Non c'è un attimo di pausa, ed è subito il momento del quadro di Peparini preparato per Sebastian sulle note di "Who Wants To Live Forever" dei Queen. Una prova che lo porta alla pari di Andreas al quale, per staccarsi nuovamente, non basta la coreografia sulla musica dei Muse. Rientra Geppi che lancia un filmato con alcuni dei momenti che hanno visto protagoniste Emma ed Elisa in versione giocosa o vittime di scherzi ( Guarda il video ). Si torna ai cantanti, prima Riccardo con la sua " Perdo le parole " e poi Federica con la cover di " Falling " di Alicia Keys. Il giro di carte dopo la terza prova premia nuovamente il cantante.

Nuovo turno di danza. Allo scatenato Sebastian sulle note di "O' Sarracino" risponde un intenso Andreas su "Stand By Me". E se mentre nel canto Riccardo sembra essere in volata verso la vittoria di categoria, nel ballo la contesa è sempre più incerta. Anche per i due ballerini ci sono gli in bocca al lupo da parte dei loro cari: mamma e zia per Sebastian, di nonna per Andreas.



Si torna ai cantanti. A Riccardo che punta su "La canzone di Marinella" di De André, Federica risponde con il suo inedito "Ti avrei voluto dire". Per la ragazza c'è un collegamento in diretta con la nonna. Rientra Sebastian, in un quadro "dipinto" sulle note della colonna sonora del "Gladiatore". Un occhio alle carte dice che per la prima volta il ballerino di Vigevano passa in testa ribaltando la situazione. Andreas mette insieme Mary Poppins e trap per una performance elettrizzante che riporta le cose in parità.



Quinta e ultima prova (della prima fase) per Riccardo che canta "Ti luccicano gli occhi" prima di trovarseli luccicanti lui stesso per il collegamento con i suoi familiari da casa. Federica chiude con "Attraversando gli anni". Quinta prova anche per Sebastian, che poi affronta il collegamento con la sua insegnante di danza, mentre Andreas ripropone un quadro che aveva già interpretato, su una struggente melodia di Antony & The Johnsons.



Chiuso il televoto è il momento del primo verdetto. Ma prima di sapere chi sono il cantante e il ballerino che accedono alla finalissima, viene consegnato il premio "Fonzies" di 25mila euro a Mike Bird, eliminato in semifinale. Ancora un attimo prima di conoscere il verdetto: c'è un intermezzo comico con Giorgio Panariello (Guarda il video). E' il momento della verità. Prima il verdetto dei ballerini: ad accedere alla finalissima è Andreas. Per Sebastian però c'è un gran bel premio di consolazione: Eleonora Abbagnato gli annuncia che sarà il ballerino solista in uno spettacolo con lei, che debutterà nell'aprile del 2018. Tocca ora a Riccardo e Federica: il secondo finalista sarà Riccardo, che conferma così il vantaggio tenuto per tutta la serata.



Si ricomincia da zero. Parte Riccardo con l'impegnativa "Caruso" di Lucio Dalla. Dopo la prova di Andreas c'è il primo controllo di carte che dice che in vantaggio c'è proprio il ballerino, e non di poco. Anche il secondo turno di esibizioni non cambia la situazione ma Riccardo si dice contento: "Era la finale che sognavo, Andreas è il migliore amico che tutti vorrebbero". In una serata che lo ha visto passare da De André a Battisti e Dalla, il cantante inanella anche Gino Paoli con "Senza fine". La gara sembra instradata verso un finale scritto, tanto che i commenti dei giornalisti che dello stesso Riccardo, sembrano già incoronare Andreas. Che comunque intanto si esibisce un'altra volta.



Riccardo presenta un pezzo nuovo, "Balla con me", scritto "per le persone che mi seguono" e poi si collega con la sua famiglia. Il clima è decisamente rilassato, quasi anomalo per una finale. Andreas balla su Fabio Concato. Ultimo pezzo della sfida per Riccardo e per Andreas. Maria De Filippi annuncia la chiusura del televoto e lascia la parola a Roberto Saviano che racconta la storia di Sofia Righetti, disabile che non si è fatta abbattere dalle difficoltà (Guarda il video).



Prima dell'annuncio del vincitore c'è il doveroso omaggio al lavoro di Giuliano Peparini, coreografo e direttore artistico del programma. Poi è il momento dei premi di contorno: il premio Vodafone va a Federica, mentre il premio Radio 105 se lo aggiudica Riccardo (Guarda il video). Il premio della critica (di 50mila euro) va a Sebastian, tra il tripudio del pubblico. Manca solo il verdetto finale: Andreas è il vincitore di Amici 16! (Guarda il video) Si porta a casa 150mila euro, mentre Riccardo è il vincitore del premio di categoria canto (50mila euro). Appuntamento alla prossima edizione. I casting sono già partiti.