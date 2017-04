"Amici 16": Renato Zero, i sorcini e la sua "Zerothustra"

"Piuttosto che una setta di porci, è meglio un mondo in mano ai sorci". Renato Zero, giudice speciale della sesta puntata di "Amici 16" in onda sabato 29 aprile in prima serata su Canale 5, sarà al centro palco con Maria De Filippi. Tra siparietti divertenti e momenti seri in cui ripercorre alcuni momenti della sua vita e della sua carriera. Tgcom24 offre una clip in esclusiva.