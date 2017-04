"Amici 16", Maria De Filippi spiega come cambia il meccanismo

Ad "Amici 16" cambia il meccanismo. In questo video in anteprima per Tgcom24 Maria De Filippi spiega una novità della sesta puntata: resta la divisione in due manche, ma al termine della prima anziché mandare un membro della squadra perdente in ballottaggio e quindi avere una persona in meno durante la seconda manche, tutti potranno esibirsi anche durante la seconda perché, alla fine, in ballottaggio andrà l'intera squadra.