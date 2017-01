5 gennaio 2016 "Amici 15" riapre con Giuseppe Giofrè Il ballerino, vincitore dellʼundicesima edizione del talent di Maria De Filippi e reduce dal tour mondiale di Taylor Swift, torna nella Scuola come professionista

La Scuola di "Amici 15" riapre dopo la pausa natalizia con una novità. Giuseppe Giofrè, ballerino vincitore dell'undicesima edizione del talent di Maria De Filippi, torna tra i banchi come professionista. Reduce dal tour mondiale di Taylor Swift e dopo diverse esperienze all'estero tra musical e show di artisti internazionali, il ballerino affiancherà tra gli altri Stefano De Martino, pronto a rimettersi a lavoro dopo la rottura con Belen.

Trolley alla mano, occhiali da sole e giubbotto di pelle, Stefano De Martino ha girato un video nella stazione di Milano Centrale da dove è ripartito alla volta di Roma, lunedì 4 gennaio. "Back to Work" è la didascalia che accompagna la clip condivisa su Instagram e che testimonia come il ballerino sia pronto a tuffarsi nel lavoro per mettersi alle spalle la separazione dalla showgirl argentina.





Nella Scuola, De Martino ritrova non solo l'amica confidente Elena D'Amario, ma anche Giuseppe Giofrè, che torna tra i banchi tre anni e mezzo dopo la vittoria ad "Amici 11". Il ballerino, nato a Gioia Tauro (RC) 23 anni fa, rientra in Italia dopo importanti esperienze tra Gran Bretagna e Stati Uniti, dove ha lavorato accanto ad artisti come Jennifer Lopez, Justin Timberlake e Taylor Swift: Giofrè ha, infatti, fatto parte del corpo di ballo che ha accompagnato la popstar dei record in giro per il mondo nel'ultimo tour "1989".

Dopo il #1989WorldTour con Taylor Swift, torna ad #Amici15 come professionista Giuseppe Giofrè - Pagina Ufficiale! Anno nuovo, vita nuova ❤ Posted by Amici di Maria De Filippi on Lunedì 4 gennaio 2016