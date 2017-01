Belen Rodriguez - Stefano De Martino, spunta Elena D'Amario

Qualcosa ancora non torna. Della saga Rodriguez-De Martino abbiamo scovato i retroscena, abbiamo scritto dell'addio, abbiamo visto foto social dei due nelle loro nuove vite separate. Eppure nuovi tasselli vengono ancora alla luce. Non tutti. E sul web e sui siti di gossip si fanno scommesse sui probabili accoppiamenti futuri. I papabili per lei e quelle per lui.

Nonostante smentite e chiarimenti, i nomi di Marco Borriello e Fabrizio Corona, i due ex storici di Belen, tornano a galla. C'è da scommettere che nelle prossime settimane anche solo un incontro casuale tra la showgirl e uno dei suoi ex farà scattare chiacchiere e gossip.



Per Stefano De Martino, invece, si torna a parlare di Emma Marrone e spunta il nome di Elena D'Amario, una cara amica del ballerino (e una delle migliori amiche di Emma) e ora sua confidente. Bella, sexy, provocante e social proprio come Belen. E' considerata la ballerina più sensuale di Amici grazie alla sua bellezza fuori dal comune e al talento straordinario. Nel talent Elena fa strage di cuori, tanto che Maria De Filippi durante una puntata ha parlato della scia di profumo che lascia la D'Amario inebriando la sala prove.



In un'intervista dello scorso marzo rilasciata a Tgcom24 Elena di De Martino diceva così: "Stefano De Martino è andato avanti ma... non proprio ballando”. Ora che Stefano ha deciso di lasciare Belen e non interpretare più il ruolo di "principe consorte", assumerà un'altra luce anche agli occhi di Elena?



Una cosa è certa il mondo di Stefano ruota attorno ad Amici. Nel talent ha conosciuto Emma Marrone, ballando si è fidanzato con Belen, e negli studi di Maria De Filippi ha ritrovato la cara amica Elena...