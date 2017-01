Belen: "Mi sto separando da Stefano De Martino"

Un comunicato senza fronzoli e senza ulteriori spiegazioni. Da settimane la showgirl non postava più scatti insieme al marito e le voci di crisi, che già si erano levate qualche mese fa, seppur sempre smentite da entrambi i coniugi, non si erano mai spente. Adesso l'ora della verità. Una verità shock, ma non un fulmine a ciel sereno. Quali siano le ragioni dietro ad una decisione così importante e definitiva non è ancora chiaro.



Tra Belen e Stefano però l'idillio era probabilmente già finito da molto più tempo di quanto loro stessi non avessero voluto farlo percepire ai media. Gli scatti insieme, le vacanze in famiglia, i baci e le frasi d'amore degli ultimi mesi sembrano adesso solo una copertura per una realtà ben diversa da quella social, tanto cara alla showgirl.



Sarà un Natale amaro, ma forse no. Recente è uno scatto di Belen con due amiche a cena: "Cenita a tres", cinguetta. La bella argentina ha già attutito il colpo, gli scenari per il nuovo anno si aprono su orizzonti ancora da definire. I due dovrebbero essere colleghi in televisione a fine gennaio in un nuovo talent , "Piccoli Giganti", in cui la showgirl sarà la presentatrice e De Martino invece farà da giudice.



Nessuno dei due al momento ha rilasciato dichiarazioni o condiviso scatti esplicativi riguardo alla separazione.. L'anno si chiude in perdita per i Demartinez, o forse è solo un pareggio. Nel 2016 la partita si riapre per entrambi.