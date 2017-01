"Amici 15", Nek scrive a Gessica: "Hai talento, rimettiti in pista"

Nek scrive a Gessica Taghetti , la ballerina di " Amici 15 " costretta ad abbandonare la Scuola per un infortunio al ginocchio. "Non ci voleva. Adesso incassa la botta, guarda negli occhi la tua bimba e rimettiti in pista. Chi ha talento vive", ha scritto il cantante sui social. Un messaggio inaspettato al quale la ragazza ha risposto sempre via web: "Ti ringrazio di cuore...un commento del genere da un artista come te non ha prezzo".

"Cura il tuo ginocchio perché possa non abbandonarti in futuro. Si chiude una porta, si apre un portone. Chi ha talento vive, chi non ce l'ha sopravvive. Ti abbraccio", ha concluso Nek nel suo messaggio a Gessica Taghetti. La ballerina di "Amici 15", lusingata dalla lettera aperta di Filippo Neviani, ha risposto prendendosi un impegno: "Prometto che mi curerò con accanto la mia piccola che sarà la migliore delle cure in un momento così triste..e tornerò più forte di prima!!!!...e...gioia sia!!".



L'ottimismo non manca alla Taghetti, costretta a lasciare la Scuola, pochi giorni fa, a causa di un problema al ginocchio accusato prima delle feste di Natale e dal quale non si è ancora completamente ristabilita. ."Fa male, fa tanto male andare via così...ma sono pronta ad affrontare tutto con il mio immenso sorriso", aveva scritto la ragazza dopo l'addio in lacrime al talent, per partecipare al quale aveva duramente lottato.



Gessica Taghetti, madre di Asia, la bimba di 8 anni alla quale Nek fa riferimento nel suo messaggio, aveva incontrato il cantante solo una settimana fa a Sassuolo, in occasione di un evento promosso dalla comunità cattolica Nuovi Orizzonti. A margine della manifestazione, la bella Gessica, accompagnata dalla figlia, ne aveva approfittato per scattare un selfie con il cantante.