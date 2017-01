"Amici 15": vince la squadra di Daniele, Gessica in sfida

SERGIO E CRISTIANO ALLA PROVA-PROF

Braga chiama subito la "prova-prof": si devono esibire Sergio e Cristiano. Sergio non deve fare l'imitatore di Adele e così fa. "E' andata bene, ho cantato con il cuore e basta" dice dopo l'esibizione. "Io farò il massimo, ci metto il possibile” dice Cristiano prima di cantare. Vince Sergio.



PROVA DI BALLO, GESSICA CONTRO DANIELA

La Titova: "Daniela, sei migliorata ma hai sempre il terrore del tacco. Gessica, ho visto più padronanza ma rischi di fare troppo, anche nell'atteggiamento. Punto a lei". 1-1.



CHIARA CONTRO ELODIE

Braga assegna Powerful a Chiara che deve rivolgersi a un fidanzato immaginario (ma lei il ragazzo ce l'ha davvero). Elodie canta Dedicato. Braga le dice: "Hai una delle timbriche più importanti, una voce molto particolare ma questo non ti mette al riparo da tutto il resto del lavoro che un artista deve fare...la tua voce non ti salverà, se... Chiara hai una missione molto molto difficile, ma ci sei riuscita in pieno”. Un punto alla squadra di Daniele.



ARRIVA BELEN IN STUDIO

"Grazie, sono molto imbarazzata” dice la showgirl tra gli applausi. "Voglio vedere gli addominali di mio marito, non lo vedo da dieci giorni” aggiunge Belen. E' pronta a registrare il suo ballerino con lo smartphone, ma lui non si sta per esibire. Ci sono altri ballerini professionisti e lei dice: "Sono tutti uguali, sono distratta”. Poi finalmente tocca a Stefano. E la showgirl commenta: "Quanta roba".



MICHELE CONTRO ALESSIO

La Titova a Michele: "Hai intelligenza e carattere, hai appena compiuto 18 anni ma hai fatto una bella esibizione. Alessio, poco definito e poco preciso. Hai tanta voglia di fare, ma tutta questa energia deve essere proiettata nel modo giusto”. Il punto va alla squadra di Gessica. Belen saluta ed esce dallo studio.



LA RUA CONTRO I RAFT

Braga: "Daniele, ogni volta trasmettete un sacco di emozioni che arrivano anche a noi... questo è positivo. Matteo ho grandissimo rispetto per il lavoro che avete fatto. Avete riscritto un testo e lo avete eseguito molto bene perché siete bravissimi, però mi riassumi in due parole di cosa parlava il pezzo...”. Matteo traduce e Braga replica: "Hai centrato il problema. Vuoi conquistare il mondo. Il mio consiglio comincia da qui. Al di sopra di questo studio rischi di non arrivare”. 3-2 per Daniele.



GESSICA E DANIELA SULLE NOTE DI STUPENDO

Natalia Titova: "Mancavano forza e dinamica in entrambe, forse un po' più precisa mi sembrava Daniela. Sei testarda, brava a comprendere subito le correzioni, se non è oggi sarà domani. Gessica mi ha convinto per l'interpretazione. Punto a lei". 3-3.



LELE E LUCA SI SFIDANO

Entrambe le esibizioni sono convincenti. "Lavoro straordinario, mi avete emozionato – dice Braga – Ma attenzione alle sorprese. Bisogna fare attenzione quando si fanno le sorprese, non hai voluto dirmi nulla degli arrangiamenti. Lele hai lavorato come un pazzo tutta la notte e hai preso un vestito da gran galà che non era appropriato a quest'esibizione . Il punto va a Luca”. 4-3 per Gessica. Si arriva a 5, poi il capitano perdente va in sfida.



URLA PER I PETTORALI DI GABRIELE E DI ANDREAS

La Titova: "Gabriele mi sei piaciuto molto. Andreas hai fatto uscire un lato di te che prima non avevo mai visto, sei maschio, molto convinto, consapevole di quello che facevi e mi sei piaciuto di più in questa coreografia che quando fai hip-hop. Punto a chi mi ha stupito di più, Andreas”. 4 pari.



PROVA DECISIVA: NICK CONTRO LUCA

Nick: "Vinca il migliore". Alex Braga: "Siete bravissimi, è molto difficile. Luca stavi a tuo agio in questa canzone come il tappo nella bottiglia, ma è importante far saltare questo tappo. Il punto va a Nick". Gessica in sfida.