"Amici 15", Lele e Chiara al serale

Il serale nel talent di Maria De Filippi " Amici " giunto alla 15esima edizione si fa sempre più vicino. I direttori artistici Emma ed Elisa per i Bianchi e Nek e J-Ax per i Blu stanno scegliendo i loro ragazzi. Lele supera a pieni volti al prova e passa con i Bianchi, mentre Chiara viene riascoltata e scelta dai Blu. Entrambi finiscono al serale. Non ce la fa invece Nick , che non convince fino in fondo e deve abbandonare la scuola.

Ad aprire la puntata pomeridiana di Amici è Alessio Bernabei, che emozionatissimo canta il suo successo sanremese e poi saluta la padrona di casa Maria De Filippi. Entrano quindi i nuovi direttori artistici: la prima a salutare il pubblico è Emma, per la squadra bianca, poi per la squadra blu entrano Nek e J-Ax e infine per la blu ecco Elisa. Comincia quindi la gara con l'esame di Nick, che però viene definitivamente eliminato. Il ragazzo viene infatti bocciato dai prof.

Maria cerca di consolarlo raccontando di quando Emma è stata eliminata da un programma tv: "Emma a 18 anni hai partecipato a un programma televisivo e non è successo niente. Era una questione di tempo e maturità". La cantante interviene: "Dopo ho prodotto un disco ma mi fu detto dalla casa discografica che non ero all'altezza della musica in circolazione, poi a 25 anni sono arrivata ad Amici... i no mi hanno permesso di tirare fuori il carattere". Nick piange, promette di non arrendersi ed esce di scena. Arriva il momento di Lele, che ottiene tutti i sì dai prof e passa al serale.

Emma fa notare che per il ragazzo "volano reggiseni". "E' un terza - scherza lui - c'è scritto Dal Gargano con furore". Dopo le prove Lele abbraccia il suo mentore J-Ax ma lo "tradisce" per i Bianchi. Le squadre se lo sono conteso molto. Mancano 5 posti al serale. Intanto i coach Blu richiamano Chiara. J-Ax è entusiasta: "Esistono le cantanti e le dive, tu pensi solo alla musica, ti vorremmo con noi". Nek conferma: "Hai una voce molto versatile, abbiamo già in mente il tuo futuro fuori di qui". Ed Elisa si arrende: "Riconosciamo il grande talento ed energia di Chiara, hai una personalità spiccata, però pensiamo che farai un grande lavoro con i Blu".

Tocca quindi a Sergio, che canta "Beautiful". Elisa si complimenta: "Chapeau, l'ha fatta sua e ha emozionato, superlativo". Così come J-Ax: "Complimenti per la metrica attuale nel rap, hai aperto il cuore, bello il messaggio". Ma, almeno per ora, torna al suo posto.