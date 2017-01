"Amici 15", Andrea e Joshua capitani Alessandra Amoroso ospite d'onore

Nella Scuola di "Amici", in vista della puntata del sabato, la tensione è palpabile. Sergio e Alessio vivono momenti di crisi. Il cantante è bloccato, non riesce a esprimersi e per questo soffre sino alle lacrime: "Mi sento male. Mi sento debole e non mi piace. Ho paura perché mi sento così", si sfoga. Elodie e poi Chiara corrono a consolarlo.



Scalpita invece Alessio, stanco di stare in panchina e voglioso di ritagliarsi il proprio spazio in una delle squadre per potersi esibire. Il ballerino si sfoga con la coreografa Veronica Peparini, che lo incita a dare il massimo per potersi far scegliere da uno dei due capitani. Alessio mette in pratica il consiglio dell'insegnante e viene premiato: è nella squadra di Joshua.