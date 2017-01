"Amici 15", sfida in diretta: Carmela entra nella scuola, i Raft devono lasciare

La puntata si apre subito nel segno del ballo, con la sfida tra Paolo ed Erik. A guidare la prova dei due ragazzi c'è Luciano Cannito, vecchia conoscenza della scuola di Maria De Filippi. Lo scontro è molto equilibrato ma alla fine la maglietta e il posto nella scuola sono di Paolo.



E' quindi il momento di toccare un nervo scoperto all'interno delle squadre. Alcuni concorrenti (Nick, Luca, Yvonne, I Raft, Michele e Cristiano) si lamentano di non essere mai scelti dai loro capisquadra per questioni di simpatia o perché si preferisce puntare su altri elementi che portano "punti". La proposta è quindi di creare una terza squadra, quella degli "emarginati". C'è una discussione con i membri delle due squadre che rispediscono al mittente le accuse, ma i ragazzi vanno avanti. E vincono la loro piccola battaglia: i professori accettano la richiesta e quindi oltre alla squadra di Gabriele e quella di Luca ce ne sarà una terza.



Si parte con la prima esibizione: è Sergio che canta per la squadra di Luca. La sua performance viene giudicata con un 8, il massimo dei voti. Tocca quindi a Cristiano. La sua versione di "Creep" dei Radiohead, solo piano e voce, è decisamente originale, attraversata da una sottile vena di follia: il voto assegnato da Carlo Di Francesco è un terribile zero. "Il compito di un insegnante è indirizzare - spiega - e questa è la direzione peggiore che tu possa prendere: hai sbagliato tutto. Devi guardarti dentro e pensare". Braga non è per nulla d'accordo e dice che secondo lui l'esibizione era "da 10, nemmeno da 8. Perché dobbiamo stimolare il coraggio nei ragazzi e questa era davvero coraggiosa". E' quindi la volta di Lele: "Anche tu hai provocato: emozioni" dice Carlo, e gli assegna un bell'8.



Si passa quindi al ballo. A giudicare i ragazzi nei loro passo a due sarà Garrison. Inizia Alessio per la squadra di Luca. Considerando anche che era la prima volta che si cimentava con questo genere, il ragazzo piace e conquista un 8. Michele prende invece un 5. "Sei un buon elemento entrato già a un livello importante - dice Garrison -, ma non mi stupisci più, vorrei essere stupito". La Peparini interviene a difendere Michele ma Garrison è irremovibile nel suo pensiero. Chiude Gabriele che balla con Martina: anche lui prende un 8. Le prime due sfide vedono nettamente avanti le due squadre di Gabriele e Luca, mentre la terza arranca. Yvonne dice che a loro "non interessa il voto, ma l'esibizione".



Si torna al canto. La prima a esibirsi è Elodie che conquista un 7. I La Rua si mettono alla prova con "Sei nell'anima" di Gianna Nannini. Una versione più intima, con tanto di passaggio parlato (dedicato da Daniele al padre), prima dell'esplosione finale. Non convince Carlo che dopo aver specificato che per la dedica "anche 8 sarebbe poco", picchia duro: "Artisticamente vale 3". Chiudono i Raft: anche loro non convincono Carlo: "Per me è da 5, il voto peggiore che c'è. Perché sta in mezzo, non è né brutta né bella. Non dice niente".



Si torna al ballo, dove si affronteranno Alessio, Andreas e Paolo. Il primo si guadagna un bell'8, il secondo conquistato oggi. Si accende una discussione perché Kledi e Alessandra Celentano sottolineano alcuni errori tecnici nell'esibizione ma Garrison insiste dicendo che "non nego quello che dicono loro, ma guardandoti mi è venuta voglia di ballare". Fa discutere anche il 6 assegnato ad Andreas, con la Peparini che non ci sta. Paolo si presenta in un numero da solo: la sguardo di Garrison è stupito ma alla fine gli assegna un 6. "Sufficiente". La sfida così è finita: vince la squadra di Gabriele. Serve un ballottaggio di canto però per decidere quale delle altre due squadre ha definitivamente perso.



Si scontrano Joshua e Yvonne. Carlo fa molti complimenti a lei ("mi sei piaciuta, voglio vederti così"), ma premia lui. La squadra di Luca quindi si salva e I Raft vanno in sfida. La ragazza che vuole conquistare il banco è Carmela, che avevamo già conosciuto ai casting. A giudicare la sfida è Sara Andreani, direttore della divisione hip hop della Warner. Carmela punta forte con "At Last" mentre i Raft eseguono il loro inedito. La palla torna a Carmela, con "You And I" di Lady Gaga mentre ai Raft viene chiesto di eseguire "Gimme The Way" dei Red Hot Chili Peppers. La sfida viene vinta da Carmela che entra così nella scuola mentre i Raft devono salutare tutti.



Ma non è finita: c'è ancora il tempo per vedere le due esibizioni di due ballerini. Arianna, che aveva partecipati ai casting e che Garrison ha voluto rivedere, e Francesco, proposto invece da Kledi. Entrambi i ragazzi vengono presi e così, in vista del serale, il gruppo della scuola si allarga.